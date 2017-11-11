Неста хочет возглавить "Лацио" или "Милан"

Главный тренер "Майами" Алессандро Неста признался, что ему хотелось бы потренировать "Милан" и "Лацио".

"Надеюсь однажды вернуться в Италию, но на данный момент у меня контракт с "Майами". Что бы я выбрал - "Лацио" или "Милан"? В будущем надеюсь поработать с обоими клубами" - цитирует 41-летнего специалиста Calciomercato.

Напомним, что Неста является воспитанником "Лацио", за основную команду "орлов" выступал с 1993 по 2002 год, а цвета "Милана" защищал с 2002 по 2012 год.

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