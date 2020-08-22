Неста может войти в тренерский штаб "Ювентуса"
Новый наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло активно занимается формированием тренерского штаба.
По информации Corriere dello Sport,, 41-летний специалист хотел бы видеть среди своих помощников экс-партнёра по "Милану" и сборной Италии Алессандро Несту.
Бывший защитник сейчас возглавляет "Фрозиноне", с которым боролся в плей-офф за путёвку в Серию А, но потерпел неудачу.
Напомним, что ранее в штаб Пирло вошёл хорват Игор Тудор, выступавший за "Ювентус" с 1998 по 2007 год.
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|5
|Рома
|26
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
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