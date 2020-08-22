Неста может войти в тренерский штаб "Ювентуса"

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Неста может войти в тренерский штаб "Ювентуса"

Новый наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло активно занимается формированием тренерского штаба.

По информации Corriere dello Sport,, 41-летний специалист хотел бы видеть среди своих помощников экс-партнёра по "Милану" и сборной Италии Алессандро Несту.

Бывший защитник сейчас возглавляет "Фрозиноне", с которым боролся в плей-офф за путёвку в Серию А, но потерпел неудачу. 

Напомним, что ранее в штаб Пирло вошёл хорват Игор Тудор, выступавший за "Ювентус" с 1998 по 2007 год.

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