Неста покинул "Майами"

Теги алессандро неста

Неста покинул "Майами"Главный тренер "Майами" Алессандро Неста покидает клуб.

Легендарный игрок "Милана" уже поблагодарил игроков за работу и пожелал дальнейших успехов команде.

О дальнейших планах 41-летний специалист пока не сообщил..

Напомним, Неста присоединился к "Майами" в 2015 году. 

Читайте: Неста хочет возглавить "Лацио" или "Милан" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов