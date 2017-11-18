Неста покинул "Майами"
Главный тренер "Майами" Алессандро Неста покидает клуб.
Легендарный игрок "Милана" уже поблагодарил игроков за работу и пожелал дальнейших успехов команде.
О дальнейших планах 41-летний специалист пока не сообщил..
Напомним, Неста присоединился к "Майами" в 2015 году.
Читайте: Неста хочет возглавить "Лацио" или "Милан" | http://soccernews.ru
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