Неста покинул "Майами"

Главный тренер "Майами" Алессандро Неста покидает клуб.

Легендарный игрок "Милана" уже поблагодарил игроков за работу и пожелал дальнейших успехов команде.

О дальнейших планах 41-летний специалист пока не сообщил..

Напомним, Неста присоединился к "Майами" в 2015 году.

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