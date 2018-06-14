Неста продлил контракт с "Перуджей"

"Перуджа" объявила о продлении соглашения с наставником Алессандро Нестой.

В клубе рассказали, что именно этот наставник будет руководить командой в новом сезоне​.

Бывший защитник "Лацио", "Милана" и сборной Италии занял должность в мае, сменив на посту главного тренера клуба Серии В Роберто Бреду.

Под руководством 42-летнего итальянца "Перуджа" закончился сезон на восьмом месте в турнирной таблице.

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