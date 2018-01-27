Неста рассказал, какие клубы он хотел бы возглавить

Экс-защитник "Милана" Алессандро Неста прокомментировал предстоящий матч "россонери" против "Лацио".

"Я не могу сказать, кого бы я хотел увидеть в качестве победителя, поскольку это похоже на выбор между двумя детьми. Я все еще вижу Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги в качестве своих товарищей по команде, и думаю, что всегда так будет. Мне любопытно понаблюдать, как они столкнуться в качестве тренеров в завтрашнем матче. Я обожаю обе команды и, честно говоря, хотел бы стать наставником обеих сторон" - приводит слова Несты Football Italia.

Поединок между "Миланом" и "Лацио" состоится завтра в 20:00 по московскому времени.

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