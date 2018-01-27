Неста рассказал, какие клубы он хотел бы возглавить
Экс-защитник "Милана" Алессандро Неста прокомментировал предстоящий матч "россонери" против "Лацио".
"Я не могу сказать, кого бы я хотел увидеть в качестве победителя, поскольку это похоже на выбор между двумя детьми. Я все еще вижу Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги в качестве своих товарищей по команде, и думаю, что всегда так будет. Мне любопытно понаблюдать, как они столкнуться в качестве тренеров в завтрашнем матче. Я обожаю обе команды и, честно говоря, хотел бы стать наставником обеих сторон" - приводит слова Несты Football Italia.
Поединок между "Миланом" и "Лацио" состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|56
|2
|Наполи
|21
|54
|3
|Лацио
|21
|46
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|21
|41
|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Аталанта
|22
|33
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7