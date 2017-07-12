Неста: "В мире есть очень много переоцененных игроков"

Известный в прошлом итальянский футболист, а ныне главный тренер американского "Майами" Алессандро Неста высказался о текущей трансферной кампании.

"Высокая трансферная стоимость игроков - это общая проблема, а не только итальянская. В мире есть очень много переоцененных игроков, просто посмотрите на цифры, которые называются в этом трансферном окне. Качество многих футболистов не соответствует их цене", - цитирует бывшего футболиста Corriere della Sera.

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