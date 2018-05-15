Неста возглавил "Перуджу"

"Перуджа" в своём официальном твиттере подтвердила назначение Алессандро Несты на пост главного тренера.

42-летний специалист сменил у руля "грифонов" Роберто Бреду и уже провёл первую тренировку с новой командой.

Отметим, что Неста ранее возглавлял только "Майами" в период с 2015 по 2017 год. | http://soccernews.ru