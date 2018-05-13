Неста возглавит итальянский клуб

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Неста возглавит итальянский клуб

Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста станет главным тренером "Перуджи", сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, специалист уже подписал контракт с клубом, который выступает в Серии В. Неста возглавит клуб 14 мая.

Стоит отметить, что "Перуджа" завершила сезон на восьмом месте и теперь примет участие в плей-офф турнире за попадание в Серию А.

Ранее 42-летний Неста тренировал американский клуб "Майами".

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