Неста возглавит клуб, вылетевший из Серии А

Теги фрозинонеалессандро неста

Неста возглавит клуб, вылетевший из Серии А

Алессандро Неста, ранее покинувший пост тренера "Перуджи", определился с новым клубом.

По сведениям Sky Sport, 43-летний экс-игрок "Милана" должен возглавить "Фрозиноне". Напомним, что "Фрозиноне" по итогам минувшего сезона опустился в Серию Б.

Неста проработал в "Перудже" с мая 2018 года по май 2019 года. Под его руководством клуб финишировал в Серии Б на восьмой позиции.

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