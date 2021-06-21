Неста вспомнил об игре против Лео Месси

1 Теги алессандро несталионель месси

Неста вспомнил об игре против Лео МессиФото: инстаграм Несты/Автор неизвестен

Экс-футболсит сборной Италии и "Милана" Алессандро Неста вспомнил об игре против нападающего каталноской "Барселоны" Лионеля Месси.

"На 10-й минуте матча я столкнулся с Месси и упал в изнеможении. Я видел звезды. Лео уже протягивал мне руку, чтоб помочь мне встать. В этот момент он меня психологически уничтожил.

Понимаете? Я лежал на газоне, а когда через две секунды я открыл глаза, увидел его с протянутой рукой. Он психологически уничтожил меня", – цитирует Несту Calciatori Brutti.

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И гномики жёлтые летали рядом со звёздами , и протянул кощей ему свою щупальцу , и предложил испробовать конфетку волшебную \\\ Ред Булл надо пить перед игрой. Он окрыляет! - пробормотал Лео.Судьба свела их вместе в тот момент.Это было для Несты как признание в любви!

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