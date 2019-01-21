Нестареющие ветераны, религиозные фанатики и обнищавшие легенды. Девять игроков, которые вернулись после завершения карьеры

Футболисты завязывают с карьерой, когда она подходит к логическому завершению или же когда не позволяет здоровье. Но иногда легенды и ветераны возвращаются.

Пол Скоулз

Восьмого января 2012 году Пол Скоулз вновь примерил футбольные бутсы – спустя шесть месяцев после своего ухода. И вернулся прямо к манчестерскому дерби. Что ещё интереснее, о возвращении Скоулза не знали даже одноклубники. Фанаты и пресса, понятное время, тоже были в шоке.

Всего во второй части чемпионата Скоулз сыграл 21 раз, и ушёл только в конце следующего сезона. «Юнайтед» выиграл АПЛ, и за «Рыжим принцем» последовал и сэр Алекс.

Йенс Леманн

Покинув «Арсенал» в 2008, Леманн окончательно попрощался с футболом в 2010. Впрочем, окончательно ли? Спустя год он вернулся в стан «канониров» после того, Арсен Венгер лишился трёх голкиперов.

Немцу пришлось игнорировать свою неприязнь к Мануэлю Альмунии. После травмы испанца в преддверии игры с «Блэкпулом» 42-летний ветеран вышел на поле и помог выиграть со счётом 3:1.

Йохан Кройф

После ухода в 1978 великий Йохан Кройф был вынужден вернуться из-за денежных проблем. Как оказалось, легенду голландского футбола развели испанские мошенники с фальшивыми инвестициями. Заработать денег Кройф решил в американском «Лос-Анджелес Ацтекс».

«Я потерял миллионы, вкладывая в свиноводство. Поэтому я вернулся в жизни футболиста». Возвращение продлилось долго – аж шесть лет, за которые он успел побывать в «Вашингтон Дипломатс», «Леванте», «Аяксе» и «Фейеноорде».

Робби Роджерс

Когда ему было 25, Роджерса отпустил «Лидс Юнайтед». Вместо того, чтобы подыскать другой клуб, американец ушёл из футбола, напоследок объявив о том, что он гей.

Уроженец Ранчо-Палос-Вердес признался, что он чувствовал себя трусом, скрывая такую деталь. Новую жизнь он начал всего через пару месяцев, когда его подписал «Лос-Анджелес Гэлакси». Так он стал первым открытым профессиональным спортсменом нетрадиционной ориентации в США. Робби всё же был вынужден завязать с футболом в 2016 из-за травмы.

Стивен Карр

В конце сезона Стивен Карр покинул «Ньюкасл» в качестве свободного агента. В 2008, отчаявшись найти новый клуб, он завязал с футболом.

В 2009 команда всё же подвернулась – его подписал «Бирмингем». Спустя 12 лет после победы в Кубке Лиги в составе «Тоттенхэма» Карр сенсационно переиграл «Арсенал» в качестве капитана.

Роже Милла

Будь его воля, Роже Милла бы никогда не праздновал свой знаменитый мундиальский гол у углового флажка. Сам он хотел уйти ещё за год до ЧМ-90.

Милла ушёл из футбола в 1989 году. Обратно в сборную его попросил сам президент Камеруна Поль Бийя.

В результате «Старый лев» так разыгрался, что доиграл до второго Чемпионата мира, в котором стал самым возрастным футболистом. Его рекорд был побит только в 2014 году. Клубную карьеру Милла завершил в Индонезии, поиграв за «Пелита Джая» и «Путра Самаринада».

Карлос Роа

После того, как Майкл Оуэн отметился своим знаменитым голом в ворота Карлоса Роа, тот ушёл из футбола – но по религиозным причинам. Дело в том, что Церковь адвентистов седьмого дня не позволяла ему играть по субботам. Роа был уверен, что в новом контракте с «Мальоркой» нет смысла, ведь конец света не за горами.

Когда предсказания не сбылись, Роа пристыженно вернулся в команду и доиграл до завершения контракта.

Марк Овермарс

Спустя четыре года после своей отставки по причине травмы колена Марк Овермарс вернулся, чтобы принять участие в прощальном матче Япа Стама. Забыв, что то был выставочный матч, он так сыграл, что целый ряд клубов тут же предложили ему новый контракт.

Удивительно, но он согласился. И вернулся в «Гоу Эхед Иглс», в котором и начинал карьеру.

Лэндон Донован

Лучший бомбардир в истории МЛС ушёл из футбола в 2014 году, но в 2016 пришлось вернуться. Почему? Пока он работал комментатором, он наблюдал за тем, как родной «Лос-Анджелес Гэлакси» лишился трёх игроков из-за травмы. Сжалившись, он согласился помочь, и вышел на поле шесть раз. 12 января 2018 он возобновил карьеру во второй раз, подписав контракт с мексиканским «Леоном».

Юрий Сергеев

