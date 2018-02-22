Нет права на ошибку: киевское "Динамо" принимает АЕК
"Динамо" Киев – АЕК
Стадион: "Олимпийский" (Киев)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Матей Юг (Словения)
В первом слоте ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" примет греческий АЕК. Как и предполагалось, первый поединок вышел достаточно скучным и завершился ничейным результатом. Украинцам удалось забить быстрый гол усилиями Виктора Цыганкова, но уже в концовке встречи грубая ошибка вратаря Дениса Бойко привела к тому, что афиняне восстановили паритет. Команды имеют примерно одинаковые шансы на проход в 1/8, хотя класс "бело-синих" куда более выше, чем у "желто-черных".
Для АЕКа сейчас приоритетом является выступления в национальном первенстве, потому как подопечные Маноло Хименеса впервые за долгое время имеют реальную возможность выиграть чемпионский титул. До конца сезона в Греции осталось всего ничего, поэтому все мысли афинян в большей степени о выступлениях в регулярном чемпионате. "Динамо" только на этих выходных сыграло свой первый матч после двухмесячного перерыва и с минимальным счетом обыграло "Олимпик". Очевидно, что команда Александра Хацкевича далека от оптимальной формы, а это значит, что в любом случае греки попытаются сполна воспользоваться этим.
Важно отметить, что в Киев АЕК приедет без двух важных исполнителей Огена Враньеша и Марко Ливаи. Оба пропустят матч из-за перебора желтых карточек. У "Динамо" по-прежнему большой потерей является капитан Сергей Сидорчук, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Кроме того, по словам Александра Хацкевича хозяевам также не поможет лучший бомбардир киевлян в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани.
Интересные факты противостояния "Динамо" и АЕК:
Последние шесть матчей в Лиге Европы с участием греческого клуба завершились вничью.
"Динамо" десять раз начинало противостояние в плей-офф с гостевой ничьей и в девяти случаях проходило дальше. Четыре раза счет в первом матче был 1:1. Как раз в такой ситуации киевляне потерпели поражение в ответном поединке. В четвертьфинале Лиги чемпионов-1997/98 они со счетом 1:4 уступили в Киеве "Ювентусу".
АЕК восемь раз играл вничью на своем поле в первом матче плей-офф и лишь дважды выходил в следующую стадию. Четыре последних подобных случая завершились для греков вылетом. Дважды счет в первом матче был 1:1, и как раз в одной такой ситуации АЕК прошел дальше. В первом раунде Лиги чемпионов-1992/93 греки по правилу выездного гола выбили АПОЕЛ - 1:1 дома, 2:2 на выезде.
Ориентировочные составы на игру:
Динамо: Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Мораес
АЕК: Баркас, Гало, Чигринский, Лампрополос, Бакакис, Галанопулос, Симоэш, Клонаридиис, Шоджаи, Бакасетас, Якумакис
Прогноз на матч "Динамо" - АЕК:
Естественно, "Динамо" является фаворитом матча. В любом случае киевский клуб обязан проходить относительно скромный АЕК. Так же считают и букмекеры, которые на победу "бело-синих" выставляют коэффициент 1.85. В то время как выигрыш афинян оценивается в 5.0.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Леганес" - "Реал" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения
-
Довести дело до конца: "Локомотив" принимает "Ниццу"
-
"Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика"
-
"Манчестер Юнайтед" снова поставил "автобус" и увез ничью из Севильи
-
"Шахтер" пропустил, но добился волевой победы над "Ромой"
Лента новостей
-
ЦСКА может вернуть Чернова
-
ПСЖ провел переговоры с Зиданом
-
"Зенит" и "Селтик" назвали составы
-
Гол Шатова не помог "Краснодару" уйти от поражения с "Русенборгом"
-
Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"
-
"Ростов" исключил Бухарова из заявки на вторую часть сезона в РФПЛ
-
Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"
-
Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход Карраско
-
Мхитарян: "Мне нравится играть с Озилом, он - потрясающий футболист"
-
Ширко: "В важных матчах Промес теряется"
-
"Динамо" в контрольном матче "перестреляло" "Ахмат"
-
Де Хеа дал ответ "Реалу"
-
Серхи Роберто: "Хотел бы пойти по стопам Иньесты и Месси"
-
Россия теряет второго защитника перед Чемпионатом Мира
-
"Локомотив" и "Ницца" назвали составы
-
Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"
-
До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги
-
Ради подписания Гризманна "Барселона" может расстаться с пятью игроками
-
"Реал" может сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола
-
Гути советует Неймару перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1