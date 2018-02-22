Нет права на ошибку: киевское "Динамо" принимает АЕК

"Динамо" Киев – АЕК

Стадион: "Олимпийский" (Киев)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Матей Юг (Словения)

В первом слоте ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" примет греческий АЕК. Как и предполагалось, первый поединок вышел достаточно скучным и завершился ничейным результатом. Украинцам удалось забить быстрый гол усилиями Виктора Цыганкова, но уже в концовке встречи грубая ошибка вратаря Дениса Бойко привела к тому, что афиняне восстановили паритет. Команды имеют примерно одинаковые шансы на проход в 1/8, хотя класс "бело-синих" куда более выше, чем у "желто-черных".

Для АЕКа сейчас приоритетом является выступления в национальном первенстве, потому как подопечные Маноло Хименеса впервые за долгое время имеют реальную возможность выиграть чемпионский титул. До конца сезона в Греции осталось всего ничего, поэтому все мысли афинян в большей степени о выступлениях в регулярном чемпионате. "Динамо" только на этих выходных сыграло свой первый матч после двухмесячного перерыва и с минимальным счетом обыграло "Олимпик". Очевидно, что команда Александра Хацкевича далека от оптимальной формы, а это значит, что в любом случае греки попытаются сполна воспользоваться этим.

Важно отметить, что в Киев АЕК приедет без двух важных исполнителей Огена Враньеша и Марко Ливаи. Оба пропустят матч из-за перебора желтых карточек. У "Динамо" по-прежнему большой потерей является капитан Сергей Сидорчук, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Кроме того, по словам Александра Хацкевича хозяевам также не поможет лучший бомбардир киевлян в чемпионате Украины Дьемерси Мбокани.

Интересные факты противостояния "Динамо" и АЕК:

Последние шесть матчей в Лиге Европы с участием греческого клуба завершились вничью.

"Динамо" десять раз начинало противостояние в плей-офф с гостевой ничьей и в девяти случаях проходило дальше. Четыре раза счет в первом матче был 1:1. Как раз в такой ситуации киевляне потерпели поражение в ответном поединке. В четвертьфинале Лиги чемпионов-1997/98 они со счетом 1:4 уступили в Киеве "Ювентусу".

АЕК восемь раз играл вничью на своем поле в первом матче плей-офф и лишь дважды выходил в следующую стадию. Четыре последних подобных случая завершились для греков вылетом. Дважды счет в первом матче был 1:1, и как раз в одной такой ситуации АЕК прошел дальше. В первом раунде Лиги чемпионов-1992/93 греки по правилу выездного гола выбили АПОЕЛ - 1:1 дома, 2:2 на выезде.

Ориентировочные составы на игру:

Динамо: Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Мораес

АЕК: Баркас, Гало, Чигринский, Лампрополос, Бакакис, Галанопулос, Симоэш, Клонаридиис, Шоджаи, Бакасетас, Якумакис

Прогноз на матч "Динамо" - АЕК:

Естественно, "Динамо" является фаворитом матча. В любом случае киевский клуб обязан проходить относительно скромный АЕК. Так же считают и букмекеры, которые на победу "бело-синих" выставляют коэффициент 1.85. В то время как выигрыш афинян оценивается в 5.0.

Богдан Архипенко

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