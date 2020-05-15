"Нет слов!": Газзаев прокомментировал уход Сёмина из "Локомотива"

Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев выразил недоумение в связи с решением совета директоров "Локомотива" сменить наставника команды.

Напомним, что клуб не продлил контракт с самым титулованным тренером в истории "железнодорожников" Юрием Сёминым и назначил вместо него 40-летнего серба Марко Николича.

"Я очень сожалею, что руководство "Локомотива" приняло такое решение. Чем оно мотивировано? Мне совершенно непонятно. Как можно не продлевать контракт с тренером, который идёт сейчас на втором месте, в зоне Лиги Чемпионов? Нет слов... Такие решения могут принимать только те люди, которые не понимают, что их ждёт завтра. На каком основании не продлили соглашение с Юрием Павловичем? Да, они могут ссылаться на его возраст, что-то ещё. Но, по-моему, главный и единственный критерий в этом вопросе - результат. Если его нет, тренера меняют. Но Сёмин за последние годы завоевал столько трофеев и медалей! Где логика? Где основания для смены? Вы мне объясните! Разве Сёмин не выполнил задач? А "Локомотив" приглашает вместо Сёмина человека непонятно откуда. Я бы понял, если бы они позвали тренера калибра Моуринью или Гвардиолы. Тогда, может быть, стоило ещё говорить о каком-то развитии клуба. А здесь... Приглашают неизвестного специалиста непонятно откуда... Нет слов! Мне трудно это понять", - сказал Газзаев.

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