Нет справедливости: Солари сделал заявление после матча "Барселона" - "Реал"

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Нет справедливости: Солари сделал заявление после матча "Барселона" - "Реал"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари остался недоволен ничейным результатом с "Барселоной" (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"В футболе нет справедливости. Мне сложно говорить об этом. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, у Бэйла, Крооса. Я согласем с теми, кто назвал этот матч хорошим и качественным. За этим матчем было приятно наблюдать.

В ответном матче может произойти все, что угодно. Обе команды очень сильны.

Меня не удивила игра Винисиуса, так как я работаю с ним с первого дня его перехода в "Реал". Ему только 18 лет, а его игра восхищает. Подобное нечасто можно увидеть", - приводит слова Солари Marca.

Ответный матч "Реал" - "Барселона" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.

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