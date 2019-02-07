Нет справедливости: Солари сделал заявление после матча "Барселона" - "Реал"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари остался недоволен ничейным результатом с "Барселоной" (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
"В футболе нет справедливости. Мне сложно говорить об этом. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, у Бэйла, Крооса. Я согласем с теми, кто назвал этот матч хорошим и качественным. За этим матчем было приятно наблюдать.
В ответном матче может произойти все, что угодно. Обе команды очень сильны.
Меня не удивила игра Винисиуса, так как я работаю с ним с первого дня его перехода в "Реал". Ему только 18 лет, а его игра восхищает. Подобное нечасто можно увидеть", - приводит слова Солари Marca.
Ответный матч "Реал" - "Барселона" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
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|23
|19
|Вильярреал
|22
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|Уэска
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