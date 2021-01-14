Netflix снял фильм о Пеле. Названа дата выхода

Netflix снял документальный фильм о легенде мирового футбола Пеле. Об этом сообщает Twitter Netflix Brasil. Премьера намечена на 23 февраля.



"Идол, вундеркинд, король. Документальный фильм "Пеле" выходит 23 февраля", — говорится в сообщении.

Ídolo, prodígio, o Rei. O documentário Pelé chega dia 23 de fevereiro. pic.twitter.com/IEzWNzwN3i — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 14, 2021

Сам Пеле также подтвердил выход ленты: "23 февраля мою историю покажут в фильме от Netflix Brasil. С удовольствием посмотрю!", написал бразилец в своем Твиттере.