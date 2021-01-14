Netflix снял фильм о Пеле. Названа дата выхода

Теги пеле

Netflix снял фильм о Пеле. Названа дата выходаNetflix снял документальный фильм о легенде мирового футбола Пеле. Об этом сообщает Twitter Netflix Brasil. Премьера намечена на 23 февраля.

"Идол, вундеркинд, король. Документальный фильм "Пеле" выходит 23 февраля", — говорится в сообщении.

Сам Пеле также подтвердил выход ленты: "23 февраля мою историю покажут в фильме от Netflix Brasil. С удовольствием посмотрю!", написал бразилец в своем Твиттере.

Напомним, Пеле — единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

Читать также: Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле | http://soccernews.ru

 

 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

ПСЖ планирует взять в аренду у "Тоттенхэма" Деле Алли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов