Нетипичные латиноамериканские умения и почерк Тимощука: все, что нужно знать о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе

Питерский "Зенит" продолжает активно использовать деньги, вырученные от продажи Паредеса. Вслед за украинским центральным защитником Ярославом Ракицким, в культурную столицу России переехали Сердар Азмун и Вильмар Барриос. И если о экс-форварде "Рубина" и "Ростова" российский, в том числе питерский, болельщик наслышан в достатке, то вот фамилия Барриоса вызывает вполне стандартные вопросы "кто он?", "где он?", "как он?", в конце концов "почему он?" и т.д. Вильмар Барриос перешел в стан "Зенита" 1 февраля. По информации авторитетных изданий, сумма трансфера составила 15 млн евро (портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро), а контракт рассчитан до лета 2023 года. Редакция Soccernews решила ознакомится с биографическими и игровыми характеристиками колумбийца и, конечно, поведать об этом своим читателям.

Детство Вильмара Барриоса было связано с пятым во величине городом Колумбии под названием Кархатена. Будущий футболист вырос в самом бедном районе этого населенного пункта и большую часть времени воспитывался бабушкой, так как отец очень рано покинул семью, а мама была вынуждена работать в другой стране из-за более высокой зарплаты. Таким образом маленькому колумбийцу приходилось испытывать все те же сложности, которые стоят за спиной множества мальчишек из бедных латиноамериканских районов – заработок себе на жизнь, недостаток обуви, игра в футбол на чем попало (чаще всего речь идет об улицах города или песке), отсутствие возможности регулярно посещать тренировки. Тем не менее, свой шанс Вильмар получил. В 13-летнем возрасте Барриоса заметил скаут колумбийского "Депортес Толима", где впоследствии опорный полузащитник и начал свою профессиональную карьеру. Первый матч на взрослом уровне Вильмар Барриос провел 23 февраля 2013 года, и сразу же получил знатную "оплюху" в виде удаления, а его команда проиграла "Бояка Чико" со счетом 3:0.

Прорыв в карьере Вильмара Барриоса пришелся на 2016 год, когда случились сразу два знаменательных события. Во-первых, опорный полузащитник был приглашен в Олимпийскую сборную Колумбии, которая представляла свой флаг в Рио-де-Жанейро. Добиться грандиозных успехов не удалось, так как Колумбия уже на стадии четвертьфинала вылетела от хозяев бразильцев, но при этом сам Вильмар отыграл все 4 матча на турнире и уже 7 сентября главный тренер "кофейщиков" Хосе Пекерман доверил Барриосу место в старте главной сборной в матче против той же Бразилии. Этот опыт, кстати, тоже был неудачным – Колумбия сгорела 2:1. Во-вторых, свой вояж в национальной команде Барриос начинал в статусе игрока "Бока Хуниорс". Один из самых успешных клубов Аргентины выкупил контракт футболиста в "Депортес Толима" за 2,6 млн евро. За 2 с половиной года в аргентинской лиге Вильмар успел стать своим человеком как на поле, так и в раздевалке, выиграл два чемпионства с "Бокой", но вот пока главный матч своей жизни проиграл. В финале Кубка Либертадорес 2018 "Бока Хуниорс" проиграл "Ривер Плейту", а сам Барриос был удален в овертайме.

Зачем же "Зениту" понадобился этот опорный полузащитник? Многие скажут, что Барриос будет прямой заменой Паредесу, который уехал в ПСЖ. На самом деле, ответ неоднозначный. Если рассуждать лишь с точки зрения позиции на поле, то да! Барриос и Паредес располагались бы очень близко друг к другу. Но вот если мы говорим о функциях каждого из футболистов, то здесь все намного сложнее. Вильмар Барриос является чистым опорным полузащитником и его набор оборонительных умений значительно превосходит атакующий потенциал. Стоит отметить одну очень важную цифру. В чемпионате Аргентины Барриос совершал в среднем 4 отбора за матч с поразительной точностью 95-100%. И если количество заслуживает все лишь 16 места среди всех игроков лиги, то вот в плане эффективности он является одним из лидеров первенства. К этому прибавляется невероятная выносливость, из-за которой многие уже сравнили колумбийца с Анатолием Тимощуком, который в сове время отличался невероятным количеством так называемой черновой работы (не зря же в свое время российские болельщики предпочитали фамилию "Вездещук"), а также неуступчивость в единоборствах, особенно на втором этаже. При росте в 179 сантиметров Барриос выигрывает в среднем 65% борьбы наверху, чем могут похвастаться не все представители его амплуа.

В плане атаки у Барриоса есть серьезный недостаток по сравнению со многими игроками как "Зенита", так и чемпионата Аргентины – Вильмар не очень силен в передачах. При чем как в коротких, так и в длинных. "Лонгболы" Барриоса достигают цели лишь в 45% случаев. Что касается коротких передач, то здесь ситуация приблизительно на том же неутешительном уровне – в среднем 35 передач, точными получаются лишь 26 (74%). Если бы поиском опорника занимался Гвардиола, то Барриос точно не попал бы в его список. На основе всего этого можно сделать вывод, что Вильмар вряд ли будет играть в "Зените" роль конструктора атак, и в этом его принципиальное отличие от Паредеса. Аргентинец мог связывать в одно целое многие линии, раздавая передачи налево и направо, точность которых, в большинстве случаев, переваливала за 87%. А вот функции волнореза Барриос взять на себя может и должен!

Учитывая набор умений опорного полузащитника, не сложно догадаться, какую позицию на поле отдаст Семак этому колумбийцу. Первое, что стоит сказать – Барриос обязан быть основным, так как сейчас в Питере нет игрока, который имел бы столько впечатляющий набор оборонительных функций. Кроме того, некоторые игроки центра, такие как Кранневиттер, например, изначально не рассматривались Семаком как основные. Второе – в любой системе – 3-5-2 или 4-3-3 (самые распространенные расстановки "Зенита" в первой части сезона) – Барриос будет играть у нижней грани центрального треугольника. Таким образом, питерцы могут решить многие из оборонительных проблем, которые присутствовали в первой части сезона. Напомним, что "Зенит" пропускал в трех последних официальных матчах кряду.