Нетленная классика Серии А: "Ювентус" против "Милана"

"Ювентус" – "Милан"

Стадион: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Паоло Маццолени (Бергамо)

Центральным матчем 30-го тура итальянской Серии А будет поединок между туринским "Ювентусом" и "Миланом". В этой паре фаворитами встречи выступают будущие хозяева поля, которые ведут "золотую" гонку за скудетто с "Наполи". Но и "россонери" не стоит недооценивать, так как команда Дженнаро Гаттузо набрала отличный ход и уже готова ввязаться в борьбу за место в Лиге чемпионов.

Бессменный чемпион последней пятилетки лидирует в чемпионате, на два очка опережая в турнирной таблице "Наполи". Не за горами у подопечных Массимилиано Аллегри очный поединок против конкурента, по итогам которого, вполне возможно, и определится чемпион нынешнего розыгрыша Серии А. Поэтому "Старой синьоре" никак нельзя терять очки, дабы сохранить тот перевес над неаполитанцами, который есть сейчас.

В прошлом туре "Ювентус" неожиданно оступился, сыграв вничью 0:0 с дебютантом Серии А СПАЛ. Туринцы явно недооценили соперника, не сумев создать ни одного момента для взятия ворот. В тоже время "зебры" продолжают свою "сухую" серию в чемпионате, которая насчитывает 10 игр. При этом уже 16 поединков кряду "Ювентус" не проигрывает, одержав за это время 14 побед. На своем поле команда Массимилиано Аллегри выиграла восемь из девяти предыдущих матчей.

"Милан" под руководством Дженнаро Гаттузо стабилизировал свои результаты и это нужно признать. Перед этим туром "россонери" занимают шестое место, набрав 50 очков и находясь в пяти баллах от зоны Лиги чемпионов. В прошлом туре миланцы обыграли на своем поле "Кьево" со счетом 3:2. Это была их пятая подряд победа. Причем перед этим подопечные Гаттузо четыре поединка кряду не пропускали. Не проигрывает "Милан" в Серии А с 23 декабря или десять матчей подряд, выиграв восемь из них. На выезде "россонери" выиграли три предыдущих матча с общим счетом 7:0. А за шесть последних поединков на чужом поле "Милан" не потерпел ни одного поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

В первом круге "Ювентус" обыграл "Милан" на "Сан-Сиро" со счетом 2:0. Это была его третья подряд победа в противостоянии. В рамках чемпионата Италии туринцы проиграли "россонери" лишь один матч из десяти последних, выиграв девять остальных встреч. А у себя дома "Старая синьора" не проигрывает миланцам в Серии А с марта 2011 года, одержав шесть побед кряду. Результативность противостояния не очень высокая и в 10 из 14 последних матчей между "Ювентусом" и "Миланом" в чемпионате Италии забивалось не более двух голов.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Милана":

За последние два года команды сыграют 8 матч между собой

В крайних 10 очных встречах "Милан" отпраздновал одну победу

В Серии А "Ювентус" не пропускает 10 матчей кряду

"Милан" выиграл 5 последних игр в чемпионате

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Бенатиа, Ругани, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Коста, Манджукич, Дибала, Игуаин.

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Билья, Кессье, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Милан":

"Ювентусу" в преддверии поединка с "Реалом" предстоит серьезная проверка и в Серии А. "Милан" сейчас набрал потрясающую форму и не знает горечи поражений уже на протяжении 10 матчей. Для туринцев принципиально победить в центральном матче тура, поэтому от команды Массимилиано Аллегри стоит ждать максимальной концентрации и активности. Но что подготовит для хозяев поля Дженнаро Гаттузо. Не исключено, что наставник "россонери" постарается засушить игру. Ничья миланцев вполне устроит.

Букмекеры видят явным фаворитом встречи туринский "Ювентус". На победу хозяев поля предлагается коэффициент 1.63 баллов. Успех гостей оценивается примерно в 6.00 баллов. На ничью же ставка колеблется в пределах 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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