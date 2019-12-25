Нето будет основным голкипером "Барселоны" в Суперкубке Испании

3 Теги барселонането

Нето будет основным голкипером "Барселоны" в Суперкубке Испании

"Барселона" планирует назначить голкипера Нето основным вратарем на матчи Суперкубка Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Турнир состоится в январе в Саудовской Аравии. В розыгрыше будут участвовать сразу четыре испанских клуба: "Барса", "Валенсия", "Реал" и "Атлетико".

По данным источника, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде очень доволен отношением Нето к работе, поэтому хочет, чтобы он был первым голкиперов этом турнире.

Марк-Андре тер Стеген сможет отдохнуть от нагрузки в этот период.

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Комментарии

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lesnovsky

Думаю, что и другим молодым и сидящим на скамейке нужно дать шанс поиграть с грандами... От этого будет только польза... Впереди главные турниры и матчи... А это полутоварищеский турнир большой цены не имеет... Ничего, если и проиграют... Вешаться, как пеналду не стоит... Главное набраться опыта... Пике, Суарес, Месси, Гризман и прочие должны сидеть на скамейке... Нето, Ваге, Аленья, Перес, Фати, Дембеле и другие - вперед....

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Карыч
Карыч

Хочется чтоб Барса взяла этот титул, но пока Барса не блещет, да и часть игроков ещё не заиграла толком после травм.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мадрид:"Барса возьмет суперкубок,кто считает по-другому,тот сектант.бгггг"

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