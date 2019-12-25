Нето будет основным голкипером "Барселоны" в Суперкубке Испании

"Барселона" планирует назначить голкипера Нето основным вратарем на матчи Суперкубка Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Турнир состоится в январе в Саудовской Аравии. В розыгрыше будут участвовать сразу четыре испанских клуба: "Барса", "Валенсия", "Реал" и "Атлетико".

По данным источника, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде очень доволен отношением Нето к работе, поэтому хочет, чтобы он был первым голкиперов этом турнире.

Марк-Андре тер Стеген сможет отдохнуть от нагрузки в этот период.

Читайте также: "Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком. | http://soccernews.ru