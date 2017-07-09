Нето: "Хочу сделать все возможное, чтобы "Валенсия" оказалась там, где и должна быть"

Теги нетоваленсия

Нето: "Хочу сделать все возможное, чтобы "Валенсия" оказалась там, где и должна быть"

Вратарь Нето прокомментировал свой переход в "Валенсию".

"Валенсия" очень хотела заполучить меня. Когда я узнал об интересе этого клуба, оставил в стороне другие предложения. Это большой клуб с богатой историей, и мне кажется, что в ближайшее время эта история пополнится новыми успехами.

Хочу сделать все возможное, чтобы "Валенсия" оказалась там, где и должна быть. Конкуренция меня не пугает - в "Ювентусе" моим напарником был Буффон" - приводит слова Нето Football Italia.

Читайте также: "Валенсия" объявила о переходе Нето. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов