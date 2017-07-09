Нето: "Хочу сделать все возможное, чтобы "Валенсия" оказалась там, где и должна быть"

Вратарь Нето прокомментировал свой переход в "Валенсию".

"Валенсия" очень хотела заполучить меня. Когда я узнал об интересе этого клуба, оставил в стороне другие предложения. Это большой клуб с богатой историей, и мне кажется, что в ближайшее время эта история пополнится новыми успехами.

Хочу сделать все возможное, чтобы "Валенсия" оказалась там, где и должна быть. Конкуренция меня не пугает - в "Ювентусе" моим напарником был Буффон" - приводит слова Нето Football Italia.

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