Нето прокомментировал свой переход в "Барселону"



Бразильский вратарь Нето поделился впечатлениями от перехода в "Барселону".

"Моими лучшими качествами являются ловкость и быстрота. Я рад, что смог стать игроком "Барселоны". Моя цель - выиграть с клубом все трофеи", - приводит слова Нето официальный сайт каталонского клуба.

Голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро и она может вырасти еще на девять миллионов за счет бонусов.

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