Нету близок к переходу в "Фенербахче"

Защитник питерского "Зенита" Луиш Нету в ближайшее время станет игроком "Фенербахче", сообщает Haberler.

По информации ресурса, клубы уже согласовали трансфер 29-летнего португальца. Сумма сделки оценивается в четыре миллиона евро.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года, сыграл 154 матча и забил 1 гол.

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