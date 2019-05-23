Нету написал трогательное прощальное письмо "Зениту"
Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету попрощался с петербургским клубом. Летом португалец перейдет в лиссабонский "Спортинг".
"Когда в феврале 2013-го самолет коснулся земли, я и представить не мог, что однажды буду писать эти слова. Это было через какое-то время после обеда, когда я почувствовал небольшой озноб. Может, из-за погоды - было прохладно - а может, из-за волнения и просто из-за того, каким неизвестным казался Петербург. По дороге на стадион, в первый раз столкнувшись с городскими пробками, я увидел каналы, скованные льдом, и безупречно чистые улицы. А еще - почувствовал этот запах истории. Запах, который теперь никогда не забуду.
Первым делом мне сообщили, что моя фамилия, "Нету", по-русски значит что-то вроде "нет" или "ничего". Прибавив к этому свой 13-й номер, я подумал, что болельщики могут оказаться не очень-то расположены к новичку, который к тому же пришел из команды, занявшей в итальянской лиге последнее место, никогда не играл за такой большой клуб, как "Зенит", и вообще стоил этому клубу миллионы евро.
Мне предстояло понять, как с этим жить и как доказать болельщикам, чего я стою. И это двигало мной от начала до конца. Конечно, поначалу было непросто. Команда строилась, я адаптировался к новой культуре, что никогда не бывает легко. Но правда в том, что практически мгновенно я почувствовал вашу поддержку, ваше тепло, вашу верность. На стадионе, на улицах, в Удельном парке все и всегда были очень добры ко мне.
Я никогда не забуду своих прогулок по Невскому. Этот проспект стал для меня оазисом спокойствия в огромном городе. Никогда не забуду запаха весенних цветов. И того, что действительно ошеломляло меня каждый год - Дня победы. Праздника истинной гордости и уважения ко всем россиянам, пострадавшим в большой войне.
Наш с вами союз - и это еще одна правда - всегда был прекрасен и ознаменовался пятью трофеями, завоеванными рядом с настоящими чемпионами и прекрасными людьми. И я всегда, действительно ВСЕГДА, чувствовал, как гонят вперед трибуны "Петровского" и "Газпром Арены". Под солнцем, дождем, снегом или даже под крышей. Было бы неправильно выделять кого-то, но знайте, что я благодарен каждому из вас. Отдельно - штабу команды и клуба, который всегда заботился обо мне.
Это письмо, несмотря на то, как оно звучит, на самом деле не прощальное. Прошли семь лет, не семь дней. Я приехал сюда влюбленным мальчишкой, а уезжаю - мужем и отцом своего сына. Наша семья никогда не сможем вернуть вам всего того, что вы дали нам, всего того, что для нас сделали. Вы впустили нас, дали ключ и позволили остаться на все это время.
Поэтому в одном я уверен точно: я вернусь. Вернусь, потому что оставил здесь слишком много себя. Питер всегда будет моей тихой гаванью, "Зенит" навсегда останется моим домом", - приводит слова Нету официальный сайт клуба.
30-летний Нету выступал за "Зенит" с 2013 года. Летом 2017 года он сдавался в аренду в "Фенербахче", но затем вернулся в российский клуб. Всего за "Зенит" португальский защитник провел 174 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе "Зенита" Нету дважды становился чемпионом России, однажды выиграл Кубок России, а также - дважды Суперкубок страны.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал прощальное видео, посвящённое Луишу Нету. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20