Нету: "Переговоры с "Фенербахче" прошли успешно"

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Нету: "Переговоры с "Фенербахче" прошли успешно"

Защитник питерского "Зенита" Луиш Нету в шаге от перехода в "Фенербахче".

"Переговоры прошли успешно, и наконец у меня появилась возможность сюда приехать. Я наводил справки у Бруну Алвеша и Рауля Мейрелеша. Надеюсь, здесь меня ждёт хороший этап карьеры. Жулиано поможет мне освоиться. Теперь я могу узнать клуб получше. Слышал много хорошего о "Фенербахче" - сказал португальский центрбек.

Напомним, что "Фенербахче" арендует Нету на один год за 1 миллион евро. 

Не пропустите: "Фенербахче" подтвердил наличие переговоров по трансферу Нету. | http://soccernews.ru

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