Нету: "Я верю, что Манчини приведет нас к титулам"

Защитник "Зенита" Луиш Нету крайне доволен тем, что команду принял Роберто Манчини.

Напомним, что итальянец сменил на должности румына Мирчу Луческу.

"Узнал о назначении Манчини из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба. Я переписывался и с игроками, и с другими сотрудниками. Хоть и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У Мистера есть много сильных сторон. Я верю, что он приведёт нас к титулам", - сказал он.

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