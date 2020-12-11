Неудача ЦСКА, уверенные победы английских и немецких клубов: результаты Лиги Европы 10 декабря
Завершился заключительный тур групповой стадии Лиги Европы.
Из матчей последнего тура стоит выделить очередное поражение ЦСКА, а также доминирование немецких и английских клубов над соперниками.
Группа A
"Янг Бойз" - ЧФР 2:1
Голы: Дебелюх, 84 - 0:1, Нсаме (пен), 90 - 1:1, Гаудино, 90 - 2:1
ЦСКА София - "Рома" 3:1
Голы: Тиагу Родригеш, 5 - 1:0, Миланезе, 22 - 1:1, Соу, 34 - 2:1, Соу, 55 - 3:1
Положение команд: "Рома" (13), "Янг Бойз" (10), ЧФР (5), ЦСКА София (5).
Группа B
"Рапид Вена" - "Мольде" 2:2
Голы: Эйкрем, 12 - 0:1, Ритцмайер, 43 - 1:1, Эйкрем, 46 - 1:2, Ибрахимоглу, 90 - 2:2
"Дандолк" - "Арсенал" 2:4
Голы: Нкетиа, 12 - 0:1, Эль-Ненни, 18 - 0:2, Флорес, 22 - 1:2, Уиллок, 67 - 1:3, Балогун, 80 - 1:4, Оур, 85 - 2:4
Положение команд: "Арсенал" (18), "Мольде" (10), "Рапид" (7), "Дандолк" (0).
Группа C
"Хапоэль Беер-Шева" - "Ницца" 1:0
Гол: Хатуэль, 71 - 1:0
"Байер" - "Славия" 4:0
Голы: Бэйли, 8 - 1:0, Бэйли, 32 - 2:0, Диаби, 59 - 3:0, Бельараби, 90 - 4:0
Положение команд: "Байер" (15), "Славия Прага" (12), "Хапоэль Беер-Шева" (6), "Ницца" (3).
Группа D
"Стандард" - "Бенфика" 2:2
Голы: Раскин, 12 - 1:0, Эвертон, 16 - 1:1, Тапсоба, 59 - 2:1, Пицци (пен), 67 - 2:2
"Лех" - "Рейнджерс" 0:2
Голы: Иттен, 31 - 0:1, Хаджи, 72 - 0:2
Положение команд: "Рейнджерс" (14), "Бенфика" (12), "Стандард" (4), "Лех" (3).
Группа E
ПСВ - "Омония" 4:0
Голы: Мален, 35 - 1:0, Думфрис (пен), 63 - 2:0, Пиру, 90 - 3:0, Пиру, 90 - 4:0
ПАОК - "Гранада" 0:0
Положение команд: ПСВ (12), "Гранада" (11), ПАОК (6), "Омония" (4).
Группа F
"Наполи" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Зелиньски, 34 - 1:0, Виллиан Жозе, 90 - 1:1
"Риека" - "АЗ Алкмар" 2:1
Голы: Менало, 51 - 1:0, Вейндал, 57 - 1:1, Томечак, 90 - 2:1
Положение команд: "Наполи" (11), "Реал Сосьедад" (9), "АЗ Алкмар" (8), "Риека" (4).
Группа G
"Лестер" - АЕК 2:0
Голы: Ундер, 12 - 1:0, Барнс, 14 - 2:0
"Брага" - "Заря" 2:0
Голы: Абу-Ханна (аг), 61 - 1:0, Рикарду Орта, 68 - 2:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Брага" (13), "Заря" (6), АЕК (3).
Группа H
"Спарта Прага" - "Милан" 0:1
Гол: Хеуге, 23 - 0:1
"Селтик" - "Лилль" 3:2
Голы: Жюльен, 21 - 1:0, Иконе, 24 - 1:1, Макгрегор (пен), 28 - 2:1, Веа, 71 - 2:2, Тернбулл, 75 - 3:2
Положение команд: "Милан" (13), "Лилль" (11), "Спарта Прага" (6), "Селтик" (4).
Группа I
"Маккаби Тель-Авив" - "Сивасспор" 1:0
Гол: Саборит, 66 - 1:0
Матч "Вильярреал" - "Карабах" не состоялся
Положение команд: "Вильярреал" (13), "Маккаби Тель-Авив" (11), "Сивасспор" (6), "Карабах" (1).
Группа J
"Лудогорец" - ЛАСК 1:3
Голы: Ману, 46 - 1:0, Визингер, 56 - 1:1, Реннер (пен), 61 - 1:2, Мадсен, 66 - 1:3
"Тоттенхэм" - "Антверпен" 2:0
Голы: Винисиус, 57 - 1:0, Ло Чельсо, 71 - 2:0
Положение команд: "Тоттенхэм" (13), "Антверпен" (12), ЛАСК (10), "Лудогорец" (0).
Группа К
"Вольфсберг" - "Фейеноорд" 1:0
Гол: Йовелич, 31 - 1:0
"Динамо" Загреб - ЦСКА 3:1
Голы: Гвардиол, 28 - 1:0, Оршич, 41 - 2:0, Кастрати, 75 - 3:0, Бистрович, 76 - 3:1
Положение команд: "Динамо" Загреб (14), "Вольфсберг" (10), "Фейеноорд" (5), ЦСКА (3).
Группа L
"Хоффенхайм" - "Гент" 4:1
Голы: Байер, 21 - 1:0, Сков, 26 - 2:0, Байер, 49 - 3:0, Крамарич, 64 - 4:0, Нуриу Фортуна, 81 - 4:1
"Слован Либерец" - "Црвена Звезда" 0:0
Положение команд: "Хоффенхайм" (16), "Црвена Звезда" (11), "Слован Либерец" (7), "Гент" (0).
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0