Неудача ЦСКА, уверенные победы английских и немецких клубов: результаты Лиги Европы 10 декабря

Завершился заключительный тур групповой стадии Лиги Европы.

Из матчей последнего тура стоит выделить очередное поражение ЦСКА, а также доминирование немецких и английских клубов над соперниками.

Группа A

"Янг Бойз" - ЧФР 2:1

Голы: Дебелюх, 84 - 0:1, Нсаме (пен), 90 - 1:1, Гаудино, 90 - 2:1

ЦСКА София - "Рома" 3:1

Голы: Тиагу Родригеш, 5 - 1:0, Миланезе, 22 - 1:1, Соу, 34 - 2:1, Соу, 55 - 3:1

Положение команд: "Рома" (13), "Янг Бойз" (10), ЧФР (5), ЦСКА София (5).



Группа B

"Рапид Вена" - "Мольде" 2:2

Голы: Эйкрем, 12 - 0:1, Ритцмайер, 43 - 1:1, Эйкрем, 46 - 1:2, Ибрахимоглу, 90 - 2:2

"Дандолк" - "Арсенал" 2:4

Голы: Нкетиа, 12 - 0:1, Эль-Ненни, 18 - 0:2, Флорес, 22 - 1:2, Уиллок, 67 - 1:3, Балогун, 80 - 1:4, Оур, 85 - 2:4

Положение команд: "Арсенал" (18), "Мольде" (10), "Рапид" (7), "Дандолк" (0).



Группа C

"Хапоэль Беер-Шева" - "Ницца" 1:0

Гол: Хатуэль, 71 - 1:0

"Байер" - "Славия" 4:0

Голы: Бэйли, 8 - 1:0, Бэйли, 32 - 2:0, Диаби, 59 - 3:0, Бельараби, 90 - 4:0

Положение команд: "Байер" (15), "Славия Прага" (12), "Хапоэль Беер-Шева" (6), "Ницца" (3).



Группа D

"Стандард" - "Бенфика" 2:2

Голы: Раскин, 12 - 1:0, Эвертон, 16 - 1:1, Тапсоба, 59 - 2:1, Пицци (пен), 67 - 2:2

"Лех" - "Рейнджерс" 0:2

Голы: Иттен, 31 - 0:1, Хаджи, 72 - 0:2

Положение команд: "Рейнджерс" (14), "Бенфика" (12), "Стандард" (4), "Лех" (3).



Группа E

ПСВ - "Омония" 4:0

Голы: Мален, 35 - 1:0, Думфрис (пен), 63 - 2:0, Пиру, 90 - 3:0, Пиру, 90 - 4:0

ПАОК - "Гранада" 0:0

Положение команд: ПСВ (12), "Гранада" (11), ПАОК (6), "Омония" (4).



Группа F

"Наполи" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Зелиньски, 34 - 1:0, Виллиан Жозе, 90 - 1:1

"Риека" - "АЗ Алкмар" 2:1

Голы: Менало, 51 - 1:0, Вейндал, 57 - 1:1, Томечак, 90 - 2:1

Положение команд: "Наполи" (11), "Реал Сосьедад" (9), "АЗ Алкмар" (8), "Риека" (4).



Группа G

"Лестер" - АЕК 2:0

Голы: Ундер, 12 - 1:0, Барнс, 14 - 2:0

"Брага" - "Заря" 2:0

Голы: Абу-Ханна (аг), 61 - 1:0, Рикарду Орта, 68 - 2:0

Положение команд: "Лестер" (13), "Брага" (13), "Заря" (6), АЕК (3).



Группа H

"Спарта Прага" - "Милан" 0:1

Гол: Хеуге, 23 - 0:1

"Селтик" - "Лилль" 3:2

Голы: Жюльен, 21 - 1:0, Иконе, 24 - 1:1, Макгрегор (пен), 28 - 2:1, Веа, 71 - 2:2, Тернбулл, 75 - 3:2

Положение команд: "Милан" (13), "Лилль" (11), "Спарта Прага" (6), "Селтик" (4).



Группа I

"Маккаби Тель-Авив" - "Сивасспор" 1:0

Гол: Саборит, 66 - 1:0

Матч "Вильярреал" - "Карабах" не состоялся

Положение команд: "Вильярреал" (13), "Маккаби Тель-Авив" (11), "Сивасспор" (6), "Карабах" (1).



Группа J

"Лудогорец" - ЛАСК 1:3

Голы: Ману, 46 - 1:0, Визингер, 56 - 1:1, Реннер (пен), 61 - 1:2, Мадсен, 66 - 1:3

"Тоттенхэм" - "Антверпен" 2:0

Голы: Винисиус, 57 - 1:0, Ло Чельсо, 71 - 2:0

Положение команд: "Тоттенхэм" (13), "Антверпен" (12), ЛАСК (10), "Лудогорец" (0).



Группа К

"Вольфсберг" - "Фейеноорд" 1:0

Гол: Йовелич, 31 - 1:0

"Динамо" Загреб - ЦСКА 3:1

Голы: Гвардиол, 28 - 1:0, Оршич, 41 - 2:0, Кастрати, 75 - 3:0, Бистрович, 76 - 3:1

Положение команд: "Динамо" Загреб (14), "Вольфсберг" (10), "Фейеноорд" (5), ЦСКА (3).



Группа L

"Хоффенхайм" - "Гент" 4:1

Голы: Байер, 21 - 1:0, Сков, 26 - 2:0, Байер, 49 - 3:0, Крамарич, 64 - 4:0, Нуриу Фортуна, 81 - 4:1

"Слован Либерец" - "Црвена Звезда" 0:0

Положение команд: "Хоффенхайм" (16), "Црвена Звезда" (11), "Слован Либерец" (7), "Гент" (0).

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