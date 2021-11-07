Неудача "Динамо", успехи "Шахтера" и "Зари": результаты 14-го тура чемпионата Украины
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги. Стоит отметить неожиданное поражение "Динамо" от "Ворсклы", успех "Шахтера" в поединке с "Колосом", а также крупную победу "Зари" на "Вересом".
"Колос" – "Шахтер" - 1:3 (1:2)
Голы: Матвиенко, 15 - 0:1, Фернандо Педро, 25 - 0:2, Ильин, 41 - 1:2, Мудрик, 72 - 1:3
"Динамо" Киев - "Ворскла" - 1:2 (0:1)
Голы: Рангел, 34 - 0:1, Тилль (пен), 74 - 0:2, Витиньо, 90+5 - 1:2
"Заря" – "Верес" - 3:0 (0:0)
Голы: Захеди, 47 - 1:0, Захеди, 49 - 2:0, Захеди, 83 - 3:0
"Александрия" – "Металлист-1925" - 2:0 (1:0)
Голы: Кирюханцев, 32 - 1:0, Дубра, 73 - 2:0
"Минай" – "Мариуполь" - 0:2 (0:1)
Голы: Кащук, 45 - 0:1, Кащук, 81 - 0:2
"Черноморец" – "Рух" - 4:3 (2:0)
Голы: Ванат, 30 - 1:0, Авагимян, 38 - 2:0, Цитаишвили, 57 - 3:0, Мартынюк, 67 - 3:1, Федорчук, 71 - 3:2, Федорчук, 79 - 3:3, Тлумак, 83 - 4:3
"Ингулец" – "Днепр-1" - 0:1 (0:1)
Гол: Довбик, 26 - 0:1
"Львов" – "Десна" - 0:2 (0:0)
Голы: Калитвинцев, 51 - 0:1, Завийский, 82 - 0:2
Положение команд: "Шахтер", "Дианмо" - 35, "Заря" - 29, "Ворскла", "Днепр-1" - 28, "Александрия" - 23, "Десна" - 21, "Верес", "Металлист-1925" - 19, "Рух" - 13 (13), "Колос" - 11 (13), "Черноморец" - 11, "Львов" - 10, "Ингулец" - 9 (13), "Минай" - 8 (13), "Мариуполь" - 7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13