Неудача "Ман Сити", успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ": результаты 26-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма", победу "Ливерпуля" над "Норвичем", тяжелый успех "Челси" в поединке с "Кристал Пэлас", а также результативную победу "Манчестер Юнайтед" в игре с "Лидсом".

"Лидс" – "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:2)

Голы: Магуайр, 34 - 0:1, Бруну Фернандеш, 45 - 0:2, Родриго, 53 - 1:2, Рафинья, 54 - 2:2, Фред, 70 - 2:3, Эланга, 88 - 2:4

"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 2:1 (1:1)

Голы: Невеш, 9 - 1:0, Лукман, 41 - 1:1, Поденсе, 66 - 2:1

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:3 (1:1)

Голы: Кулусевски, 4 - 0:1, Гюндоган, 33 - 1:1, Кейн, 59 - 1:2, Марез (пен), 90+2 - 2:2, Кейн, 90+5 - 2:3

"Астон Вилла" – "Уотфорд" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 78 Деннис.

"Брайтон" – "Бернли" - 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 21 Вегорст, 0:2 – 40 Браунхилл, 0:3 – 69 Леннон.

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 89 Зиеш.

"Ливерпуль" – "Норвич" - 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 48 Рашица, 1:1 – 64 Мане, 2:1 – 67 Салах, 3:1 – 81 Диас.

"Арсенал" – "Брентфорд" - 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 48 Смит-Роу, 2:0 – 79 Сака, 2:1 – 90 Нергор.

"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 52 Армстронг, 2:0 – 84 Лонг.

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:1)

Голы: Доусон, 32 - 1:0, Уиллок, 45 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 63, "Ливерпуль" - 57 (25), "Челси" - 50 (25), "Манчестер Юнайтед" - 46, "Вест Хэм" - 42, "Арсенал" - 42 (23), "Вулверхэмптон" - 40 (24), "Тоттенхэм" - 39 (23), "Брайтон" - 33 (25), "Саутгемптон" - 32 (25), "Лестер" - 27 (23), "Астон Вилла" - 27 (24), "Кристал Пэлас" - 26 (25), "Брентфорд" - 24, "Лидс" - 23 (24), "Эвертон" - 22 (23), "Ньюкасл" - 22 (24), "Уотфорд" - 18 (24), "Бернли" - 17 (22), "Норвич" - 17 (25).

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