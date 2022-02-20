Неудача "Ман Сити", успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ": результаты 26-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма", победу "Ливерпуля" над "Норвичем", тяжелый успех "Челси" в поединке с "Кристал Пэлас", а также результативную победу "Манчестер Юнайтед" в игре с "Лидсом".
"Лидс" – "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:2)
Голы: Магуайр, 34 - 0:1, Бруну Фернандеш, 45 - 0:2, Родриго, 53 - 1:2, Рафинья, 54 - 2:2, Фред, 70 - 2:3, Эланга, 88 - 2:4
"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 2:1 (1:1)
Голы: Невеш, 9 - 1:0, Лукман, 41 - 1:1, Поденсе, 66 - 2:1
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:3 (1:1)
Голы: Кулусевски, 4 - 0:1, Гюндоган, 33 - 1:1, Кейн, 59 - 1:2, Марез (пен), 90+2 - 2:2, Кейн, 90+5 - 2:3
"Астон Вилла" – "Уотфорд" - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 78 Деннис.
"Брайтон" – "Бернли" - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – 21 Вегорст, 0:2 – 40 Браунхилл, 0:3 – 69 Леннон.
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 89 Зиеш.
"Ливерпуль" – "Норвич" - 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 48 Рашица, 1:1 – 64 Мане, 2:1 – 67 Салах, 3:1 – 81 Диас.
"Арсенал" – "Брентфорд" - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 48 Смит-Роу, 2:0 – 79 Сака, 2:1 – 90 Нергор.
"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 52 Армстронг, 2:0 – 84 Лонг.
"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:1)
Голы: Доусон, 32 - 1:0, Уиллок, 45 - 1:1
Положение команд: "Манчестер Сити" - 63, "Ливерпуль" - 57 (25), "Челси" - 50 (25), "Манчестер Юнайтед" - 46, "Вест Хэм" - 42, "Арсенал" - 42 (23), "Вулверхэмптон" - 40 (24), "Тоттенхэм" - 39 (23), "Брайтон" - 33 (25), "Саутгемптон" - 32 (25), "Лестер" - 27 (23), "Астон Вилла" - 27 (24), "Кристал Пэлас" - 26 (25), "Брентфорд" - 24, "Лидс" - 23 (24), "Эвертон" - 22 (23), "Ньюкасл" - 22 (24), "Уотфорд" - 18 (24), "Бернли" - 17 (22), "Норвич" - 17 (25).
Не пропустите: Рангник высказался об игре "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18