Неудача "Ман Сити", успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ": результаты 26-го тура АПЛ

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Неудача "Ман Сити", успехи "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ": результаты 26-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма", победу "Ливерпуля" над "Норвичем", тяжелый успех "Челси" в поединке с "Кристал Пэлас", а также результативную победу "Манчестер Юнайтед" в игре с "Лидсом".

"Лидс" – "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:2)
Голы: Магуайр, 34 - 0:1, Бруну Фернандеш, 45 - 0:2, Родриго, 53 - 1:2, Рафинья, 54 - 2:2, Фред, 70 - 2:3, Эланга, 88 - 2:4

"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 2:1 (1:1)
Голы: Невеш, 9 - 1:0, Лукман, 41 - 1:1, Поденсе, 66 - 2:1

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:3 (1:1)
Голы: Кулусевски, 4 - 0:1, Гюндоган, 33 - 1:1, Кейн, 59 - 1:2, Марез (пен), 90+2 - 2:2, Кейн, 90+5 - 2:3

"Астон Вилла" – "Уотфорд" - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 78 Деннис.

"Брайтон" – "Бернли" - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – 21 Вегорст, 0:2 – 40 Браунхилл, 0:3 – 69 Леннон. 

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 89 Зиеш.

"Ливерпуль" – "Норвич" - 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 48 Рашица, 1:1 – 64 Мане, 2:1 – 67 Салах, 3:1 – 81 Диас.

"Арсенал" – "Брентфорд" - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 48 Смит-Роу, 2:0 – 79 Сака, 2:1 – 90 Нергор.

"Саутгемптон" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 52 Армстронг, 2:0 – 84 Лонг.

"Вест Хэм" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:1)
Голы: Доусон, 32 - 1:0, Уиллок, 45 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 63, "Ливерпуль" - 57 (25), "Челси" - 50 (25), "Манчестер Юнайтед" - 46, "Вест Хэм" - 42, "Арсенал" - 42 (23), "Вулверхэмптон" - 40 (24), "Тоттенхэм" - 39 (23), "Брайтон" - 33 (25), "Саутгемптон" - 32 (25), "Лестер" - 27 (23), "Астон Вилла" - 27 (24), "Кристал Пэлас" - 26 (25), "Брентфорд" - 24, "Лидс" - 23 (24), "Эвертон" - 22 (23), "Ньюкасл" - 22 (24), "Уотфорд" - 18 (24), "Бернли" - 17 (22), "Норвич" - 17 (25).

Не пропустите: Рангник высказался об игре "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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