Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
14 ноября состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Сборная России проиграла команде Хорватии и не сумела завоевать прямую путевку на мундиаль. Португалия сенсационно проиграла Сербии и также сыграет в стыковых матчах. Германия уже в ранге участника ЧМ-2022 разгромила Армению.
Группа А
Португалия – Сербия - 1:2 (1:1)
Голы: Санчеш, 2 - 1:0, Тадич, 33 - 1:1, Митрович, 90 - 1:2
Люксембург – Ирландия - 0:3 (0:0)
Голы: Даффи, 67 - 0:1, Огбене, 75 - 0:2, Робинсон, 88 - 0:3
Положение команд: Сербия - 20, Португалия - 17, Ирландия, Люксембург - 9, Азербайджан - 1.
Группа В
Испания – Швеция - 1:0 (0:0)
Гол: Мората, 86 - 1:0
Греция – Косово - 1:1 (1:0)
Голы: Масурас, 44 - 1:0, Ррахмани, 76 - 1:1
Положение команд: Испания - 19, Швеция - 15, Греция - 10, Грузия - 7, Косово - 5.
Группа Н
Хорватия – Россия - 1:0 (0:0)
Гол: Кудряшов, 81 (автогол) - 1:0
Мальта – Словакия - 0:6 (0:3)
Голы: Руснак, 6 - 0:1, Дуда, 7 - 0:2, Руснак, 16 - 0:3, Дуда, 69 - 0:4, Де Марко, 71 - 0:5, Дуда, 80 - 0:6
Словения – Кипр - 2:1 (0:0)
Голы: Зайц, 48 - 1:0, Гнезда-Черин, 84 - 2:0, Какулис, 89 - 2:1
Положение команд: Хорватия - 23, Россия - 22, Словакия, Словения - 14, Кипр, Мальта - 5.
Группа J
Армения – Германия - 1:4 (0:2)
Голы: Хавертц, 15 - 0:1, Гюндоган, 45 (с пенальти) - 0:2, Гюндоган, 50 - 0:3, Мхитарян, 59 (с пенальти) - 1:3, Хофманн, 64 - 1:4
Северная Македония – Исландия - 3:1 (1:0)
Голы: Алиоски, 7 - 1:0, Торстейнссон, 54 - 1:1, Элмаз, 65 - 2:1, Элмаз, 86 - 3:1
Лихтенштейн – Румыния - 0:2 (0:1)
Голы: Ман, 7 - 0:1, Банку, 87 - 0:2
Положение команд: Германия - 27, Северная Македония - 18, Румыния - 17, Армения - 12, Исландия - 9, Лихтенштейн - 1.
Не пропустите: Лидер сборной Боснии не сыграет против Украины в отборе ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сербия сенсационно обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
-
"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"
-
Азмун может перейти в турецкий топ-клуб
-
Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии
-
Россия потеряла двух основных игроков перед полуфиналом стыковых матчей отбора ЧМ-2022
Лента новостей
-
Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября
-
Испания победила Швецию и пробилась на ЧМ-2022
-
Сербия сенсационно обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
-
"Арсенал" определился с ценой на Пепе
-
1
"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"
-
Азмун может перейти в турецкий топ-клуб
-
Рабьо высказался о возможном переходе из "Ювентуса" в "Ньюкасл"
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Аталанты"
-
"Интер" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
Воспитанник "Барселоны" Онана отказал "Арсеналу"
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"
-
Тен Хаг назвал причину отказа "Ньюкаслу"
-
Лидер сборной Боснии не сыграет в матче против Украины в отборе ЧМ-2022
-
Северная Македония опередила Румынию в борьбе за место в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022
-
Уткин ярко высказался об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией
-
Карпин рассказал, почему он не заменил Кудряшова, забившего автогол в матче с Хорватией
-
Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии
-
Семин высказался о поражении России в матче с Хорватией
-
Жена Карпина отреагировала на поражение сборной России в матче с Хорватией
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3