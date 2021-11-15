Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября

Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

14 ноября состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная России проиграла команде Хорватии и не сумела завоевать прямую путевку на мундиаль. Португалия сенсационно проиграла Сербии и также сыграет в стыковых матчах. Германия уже в ранге участника ЧМ-2022 разгромила Армению.

Группа А

Португалия – Сербия - 1:2 (1:1)

Голы: Санчеш, 2 - 1:0, Тадич, 33 - 1:1, Митрович, 90 - 1:2

Люксембург – Ирландия - 0:3 (0:0)

Голы: Даффи, 67 - 0:1, Огбене, 75 - 0:2, Робинсон, 88 - 0:3

Положение команд: Сербия - 20, Португалия - 17, Ирландия, Люксембург - 9, Азербайджан - 1.

Группа В

Испания – Швеция - 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 86 - 1:0

Греция – Косово - 1:1 (1:0)

Голы: Масурас, 44 - 1:0, Ррахмани, 76 - 1:1

Положение команд: Испания - 19, Швеция - 15, Греция - 10, Грузия - 7, Косово - 5.

Группа Н

Хорватия – Россия - 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов, 81 (автогол) - 1:0

Мальта – Словакия - 0:6 (0:3)

Голы: Руснак, 6 - 0:1, Дуда, 7 - 0:2, Руснак, 16 - 0:3, Дуда, 69 - 0:4, Де Марко, 71 - 0:5, Дуда, 80 - 0:6

Словения – Кипр - 2:1 (0:0)

Голы: Зайц, 48 - 1:0, Гнезда-Черин, 84 - 2:0, Какулис, 89 - 2:1

Положение команд: Хорватия - 23, Россия - 22, Словакия, Словения - 14, Кипр, Мальта - 5.

Группа J

Армения – Германия - 1:4 (0:2)

Голы: Хавертц, 15 - 0:1, Гюндоган, 45 (с пенальти) - 0:2, Гюндоган, 50 - 0:3, Мхитарян, 59 (с пенальти) - 1:3, Хофманн, 64 - 1:4

Северная Македония – Исландия - 3:1 (1:0)

Голы: Алиоски, 7 - 1:0, Торстейнссон, 54 - 1:1, Элмаз, 65 - 2:1, Элмаз, 86 - 3:1

Лихтенштейн – Румыния - 0:2 (0:1)

Голы: Ман, 7 - 0:1, Банку, 87 - 0:2

Положение команд: Германия - 27, Северная Македония - 18, Румыния - 17, Армения - 12, Исландия - 9, Лихтенштейн - 1.

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