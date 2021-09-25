Неудача "Торпедо", разгром "Спартака-2", успех "Оренбурга": результаты 13-го тура ФНЛ
Состоялись матчи 13-го тура Футбольной национальной лиги. Лидер турнира "Торпедо" проиграло "Акрону" и позволило догнать себя "Оренбургу", который обыграл "Енисей". "Факел" разгромил "Спартак-2" и вышел на третье место.
"СКА-Хабаровск" – "Велес" - 2:0 (1:0)
Голы: Караев, 38 (с пенальти) - 1:0, Барков, 58 - 2:0
"Томь" – "Кубань" - 2:1 (1:1)
Голы: Лаук, 1 - 0:1, Кубышкин, 13 - 1:1, Таказов, 59 (автогол)
"Ротор" – КАМАЗ - 1:0 (1:0)
Гол: Школик, 19 - 1:0
"Волгарь" – "Олимп-Долгопрудный" - 0:1 (0:1)
Гол: Большаков, 18 - 0:1
"Оренбург" – "Енисей" - 2:0 (2:0)
Голы: Фамейе, 20 - 1:0, Ковалев, 41 - 2:0
"Металлург" Липецк – "Текстильщик" - 0:0
"Акрон" – "Торпедо" - 1:0 (1:0)
Гол: Чудин, 13 - 1:0
"Нефтехимик" – "Краснодар-2" - 4:1 (2:1)
Голы: Исаенко, 20 - 0:1, Москвичев, 21 - 1:1, Шоркин, 44 - 2:1, Юшин, 58 - 3:1, Юшин, 69 - 4:1
"Факел" – "Спартак-2" - 3:0 (2:0)
Голы: Аппаев, 25 - 1:0, Никитин, 36 - 2:0, Мендель, 90 - 3:0
"Балтика" – "Алания" - 1:1 (1:1)
Голы: Гиоргобиани, 16 - 0:1, Гелоян, 39 - 1:1
Положение команд: "Торпедо", "Оренбург" - 28, "Факел" - 27, "СКА-Хабаровск" - 24, "Алания", "Нефтехимик" - 23, "Спартак-2" - 22, "Велес" - 20, "Ротор", КАМАЗ, "Краснодар-2" - 18, "Балтика", "Томь" - 17, "Енисей" - 14, "Акрон", "Олимп-Долгопрудный" - 13, "Текстильщик" - 10, "Волгарь" - 9, "Кубань", "Металлург" - 8.
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