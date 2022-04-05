Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Интера" над "Ювентусом", неожиданную ничью "Милана" с "Болоньей", а также успех "Наполи" в поединке с "Аталантой".
"Милан" – "Болонья" - 0:0
"Верона" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Симеоне, 5 - 1:0
"Ювентус" - "Интер" - 0:1 (0:1)
Голы: Чалханоглу (пен), 45+5 - 0:1.
"Аталанта" - "Наполи" - 1:3 (0:2)
Голы: Инсинье (пен), 14 - 0:1, Политано, 37 - 0:2, Де Рон, 58 - 1:2, Элмас, 81 - 1:3.
"Удинезе" - "Кальяри" - 5:1 (2:1)
Голы: Жоау Педро, 32 - 0:1, Бекао, 38 - 1:1, Бето, 45 - 2:1, Бето, 49 - 3:1, Лусеро, 59 - 4:1, Бето, 73 - 5:1.
"Фиорентина" - "Эмполи" - 1:0 (0:0)
Голы: Гонсалес, 58 - 1:0.
"Специя" - "Венеция" - 1:0 (0:0)
Гол: Гьяси, 90+4 - 1:0
"Лацио" - "Сассуоло" - 2:1 (1:0)
Голы: Лаццари, 17 - 1:0, Милинкович-Савич, 51 - 2:0, Траоре, 90+4 - 2:1
"Салернитана" - "Торино" - 0:1 (0:1)
Гол: Белотти, 18 (с пенальти) - 0:1
"Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Мхитарян, 27 - 0:1
Положение команд: "Милан" - 67, "Наполи" - 66, "Интер" - 63 (30), "Ювентус" - 59, "Рома" - 54, "Лацио" - 52, "Аталанта" - 51 (30), "Фиорентина" - 50 (30), "Верона" - 45, "Сассуоло" - 43, "Торино" - 38 (30), "Болонья" - 34 (30), "Удинезе" - 33 (29), "Эмполи" - 33, "Специя" - 32, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (30), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (29).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17