Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Интера" над "Ювентусом", неожиданную ничью "Милана" с "Болоньей", а также успех "Наполи" в поединке с "Аталантой".

"Милан" – "Болонья" - 0:0

"Верона" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)

Гол: Симеоне, 5 - 1:0

"Ювентус" - "Интер" - 0:1 (0:1)

Голы: Чалханоглу (пен), 45+5 - 0:1.

"Аталанта" - "Наполи" - 1:3 (0:2)

Голы: Инсинье (пен), 14 - 0:1, Политано, 37 - 0:2, Де Рон, 58 - 1:2, Элмас, 81 - 1:3.

"Удинезе" - "Кальяри" - 5:1 (2:1)

Голы: Жоау Педро, 32 - 0:1, Бекао, 38 - 1:1, Бето, 45 - 2:1, Бето, 49 - 3:1, Лусеро, 59 - 4:1, Бето, 73 - 5:1.

"Фиорентина" - "Эмполи" - 1:0 (0:0)

Голы: Гонсалес, 58 - 1:0.

"Специя" - "Венеция" - 1:0 (0:0)

Гол: Гьяси, 90+4 - 1:0

"Лацио" - "Сассуоло" - 2:1 (1:0)

Голы: Лаццари, 17 - 1:0, Милинкович-Савич, 51 - 2:0, Траоре, 90+4 - 2:1

"Салернитана" - "Торино" - 0:1 (0:1)

Гол: Белотти, 18 (с пенальти) - 0:1

"Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Мхитарян, 27 - 0:1

Положение команд: "Милан" - 67, "Наполи" - 66, "Интер" - 63 (30), "Ювентус" - 59, "Рома" - 54, "Лацио" - 52, "Аталанта" - 51 (30), "Фиорентина" - 50 (30), "Верона" - 45, "Сассуоло" - 43, "Торино" - 38 (30), "Болонья" - 34 (30), "Удинезе" - 33 (29), "Эмполи" - 33, "Специя" - 32, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (30), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (29).

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