Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А

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Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Интера" над "Ювентусом", неожиданную ничью "Милана" с "Болоньей", а также успех "Наполи" в поединке с "Аталантой".

"Милан" – "Болонья" - 0:0

"Верона" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Симеоне, 5 - 1:0

"Ювентус" - "Интер" - 0:1 (0:1)
Голы: Чалханоглу (пен), 45+5 - 0:1.

"Аталанта" - "Наполи" - 1:3 (0:2)
Голы: Инсинье (пен), 14 - 0:1, Политано, 37 - 0:2, Де Рон, 58 - 1:2, Элмас, 81 - 1:3.

"Удинезе" - "Кальяри" - 5:1 (2:1)
Голы: Жоау Педро, 32 - 0:1, Бекао, 38 - 1:1, Бето, 45 - 2:1, Бето, 49 - 3:1, Лусеро, 59 - 4:1, Бето, 73 - 5:1.

"Фиорентина" - "Эмполи" - 1:0 (0:0)
Голы: Гонсалес, 58 - 1:0.

"Специя" - "Венеция" - 1:0 (0:0)
Гол: Гьяси, 90+4 - 1:0

"Лацио" - "Сассуоло" - 2:1 (1:0)
Голы: Лаццари, 17 - 1:0, Милинкович-Савич, 51 - 2:0, Траоре, 90+4 - 2:1

"Салернитана" - "Торино" - 0:1 (0:1)
Гол: Белотти, 18 (с пенальти) - 0:1

"Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Мхитарян, 27 - 0:1

Положение команд: "Милан" - 67, "Наполи" - 66, "Интер" - 63 (30), "Ювентус" - 59, "Рома" - 54, "Лацио" - 52, "Аталанта" - 51 (30), "Фиорентина" - 50 (30), "Верона" - 45, "Сассуоло" - 43, "Торино" - 38 (30), "Болонья" - 34 (30), "Удинезе" - 33 (29), "Эмполи" - 33, "Специя" - 32, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (30), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (29).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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