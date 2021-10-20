Неудача "Зенита", позор "Баварии", успех "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА 20 октября
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
20 октября состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупную победу "Бенфики" над "Баварией", победу "Челси" в матче с "Мальме" и поражение "Зенита" от "Ювентуса".
Группа Е
"Барселона" Испания - "Динамо" Киев Украина - 0:0
"Бенфика" Португалия - "Бавария" Германия - 4:0 (3:0)
Голы: Сантуш, 4 - 1:0, Ндур, 32 - 2:0, Морейра, 34 - 3:0, Невеш, 72 - 4:0
Положение команд: "Динамо" - 7, "Бенфика" - 6, "Барселона" - 4, "Бавария" - 0.
Группа F
"Манчестер Юнайтед" Англия - "Аталанта" Италия - 4:2 (3:1)
Голы: Панада, 20 - 0:1, Икбаль, 22 - 1:1, Хьюджилл, 24 - 2:1, Гарначо, 30 - 3:1, Форсон, 63 - 4:1, Де Нипоти, 90+3 - 4:2
"Янг Бойз" Швейцария - "Вильярреал" Испания - 1:3 (1:1)
Голы: Медина, 19 - 0:1, Аменда, 45+2 - 1:1, Жакемин, 67 - 1:2, Хипохоса, 90+3 - 1:3
Положение команд: "Вильярреал" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 6, "Аталанта" - 3, "Янг Бойз" - 0.
Группа G
"Лилль" Франция - "Севилья" Испания - 0:3 (0:2)
Голы: Фуэнтес, 22 - 0:1, Талаверон, 43 - 0:3, Санчес, 90+3 - 0:3
"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Вольфсбург" Германия - 3:0 (1:0)
Голы: Омореджи, 37 - 1:0, Овусу, 81 - 2:0, Мейер, 88 (автогол) - 3:0
Положение команд: "Севилья" - 7, "Ред Булл Зальцбург" - 6, "Лилль" - 3, "Вольфсбург" - 1.
Группа Н
"Зенит" Россия - "Ювентус" Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Мулацци, 2 - 0:1, Турко, 67 - 0:2
"Челси" Англия - "Мальме" Швеция - 4:2 (0:1)
Голы: Бьеркебо, 5 - 0:1, Бьеркебо, 58 - 0:2, Ренкин, 61 - 1:2, Симонс, 69 - 2:2, Фьябема, 77 - 3:2, Томас, 89 - 4:2
Положение команд: "Ювентус" - 7, "Челси" - 6, "Зенит" - 3, "Мальме" - 1.
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