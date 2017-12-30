Неудачная серия продолжается: "Интер" не сумел переиграть "Лацио"

Миланский "Интер" после серии неудач имел возможность исправить ситуацию в матче с "Лацио". Команда Спаллетти с 3 декабря не может победить и забила только один гол, поэтому им очень хотелось завершить год на приятной ноте, однако и римляне проигрывать черно-синим не собирались.

Игра началась в спокойном темпе, никто не форсировал события, команды обменивались атаками, но опасных моментов долгое время не создавали. Вспомнить можно только лишь хороший выстрел с дальней дистанции от Милинковича-Савича в правый угол – Ханданович в прыжке перевел мяч на угловой. "Интер" на это ответил не менее опасным ударом Перишича: Борха Валеро прострелил с левого фланга в центр штрафной, там защитники забыли хорватского игрока "Интера", тот с нескольких метров пробивал под перекладину, но Стракоша сумел кончиками пальцев дотянуться до мяча и отвести угрозу от своих ворот.

После обмена моментами команды снова успокоились, темп игры упал, футболисты часто ошибались в передачах, из-за чего доходить до чужих ворот удавалось очень редко. Тем не менее "Лацио" мог забить гол в раздевалку. Луис Альберто навесил в штрафную, мяч попал прямо в голову Борхи Валеро и едва не влетел в ворота. "Интер" в этом эпизоде спасла перекладина.

Во втором тайме на поле снова завязалась упорная борьба, команды старались отвечать атакой на атаку, создавали моменты, но забить никак не могли. На 55 минуте Стракоша спас "Лацио", в прыжке отразив мяч после выстрела Валеро, а затем через несколько минут арбитр назначил пенальти в ворота "Интера", когда игровой снаряд попал в руку Гальярдини. Игра рукой не была умышленной, Джанлука Рокки сам побежал смотреть повтор, после чего свое первоначальное решение отменил.

Ближе к концовке инициатива перешла к игрокам "Лацио", которые могли вырвать победу в сегодняшнем матче, но переиграть Хандановича римлянам так и не удалось. Дважды из выгодной позиции не сумел забить Андерсон, также мог забить и Пароло, но Марко попал прямо во вратаря после подачи углового. "Интер" был не столь активен, но и он имел один момент. Икарди, который весь матч провел без дела, пробил головой в противоход Стракоше, но мяч полетел рядом со штангой.

Миланский клуб снова не сумел выиграть, продлив неудачную серию в чемпионате до четырех игр, "Лацио" же упустил возможность догнать "Рому".

"Интер" – "Лацио" 0:0

"Интер": Ханданович, Канселу (Далберт, 83), Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Весино, Гальярдини, Кандрева (Мариу, 73), Валеро (Брозович, 85), Перишич, Икарди.

"Лацио": Стракоша, Раду, Де Врей, Баштуш, Марушич, Лукас, Пароло, Лулич (Лукаку, 58), Альберто (Андерсон, 65), Милинкович-Савич (Нани, 83), Иммобиле.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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