Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии
"Лацио" – "Рома"
Стадион: "Олимпико" (Рим)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Паоло Маццолени
Программа 32-го тура итальянской Серии А закроется одним из центральных поединков и совершенно точно самым горячим сражением, в рамках которого сойдутся два исторически непримиримых соперника со столичной пропиской "Лацио" и "Рома". Обе команды сейчас на слуху у всей футбольной Европы, вот только в разном свете и контексте. На неделе "джаллоросси" совершили что-то невероятное, в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов разгромив саму "Барселону" со счетом 3:0 и в итоге выбив Месси и компанию из турнира. "Орлята" же, наоборот, стали жертвой камбэка австрийского "Зальцбурга" на той же стадии в Лиге Европы, умудрившись упустить перевес в три мяча меньше, чем за десять минут.Но не менее интересные расклады и во внутреннем первенстве. Благодаря тому, что подопечные Эусебио Ди Франческо слили два предыдущих матча против "Болоньи" и "Фиорентины", "голубые" в это время настигли своего именитого конкурента в турнирной таблице. Теперь в копилке обоих коллективов по 60 очков, а по дополнительным показателям ребята Симоне Индзаги и вовсе впереди. И это все в разрезе очной борьбы за вакантное призовое место в зоне Лиги Чемпионов, потому как первые два уже давно заняты "Ювентусом" и "Наполи", а вот за третью строчку все еще идет ожесточенная борьба между тремя клубами - "Интер" также по-прежнему в игре.Очень важно отметить, что ни у "Лацио", ни у "Ромы" нет каких-то больших кадровых проблем в преддверии дерби. У "бьянкочелести" под сомнением участие лишь испанского защитника Патрика, в то время как тренерский штаб "волков" все еще сомневается в готовности выйти на поле Диего Перотти.
Интересные факты противостояния "Лацио" и "Ромы":
Римское дерби в первом круге закончилась победой "Ромы" со счетом 2:1. На гол Иммобиле с пенальти, "джаллоросси" ответили точными выстрелами Перотти и Наингголана.
"Рома" лишь однажды уступила в последних десяти противостояниях с "Лацио" в рамках чемпионата Италии.
"Волки" не проигрывают на протяжении последних семи выездных матчей в рамках Серии А. Последний раз подопечные Ди Франческо уезжали ни с чем из Турина, когда с минимальным счетом проиграли "Ювентусу".
Ориентировочные составы на игру:
Лацио: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле
Рома: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Строотман, Де Росси, Наингголан, Ундер, Эль-Шаарави, Джеко
Прогноз на матч "Лацио" – "Рома":
Наверняка, еще на прошлой неделе фаворитом дерби считался "Лацио", но вот после впечатляющего камбэка "Ромы" в Лиге Чемпионов, ситуация несколько изменилась. Победу "джаллоросси" букмекеры оценивают в 2.5. В то время как выигрыш "орлят" в среднем равняется 2.8. Хотя, опять-таки, по "жирным" коэффициентам можно понять, что ну никак нельзя быть уверенным в победе одной из команд.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|31
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Дженоа
|32
|38
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Кьево
|32
|30
|16
|Сассуоло
|31
|30
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13