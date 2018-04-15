Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии

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Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии

"Лацио"  –  "Рома"

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Паоло Маццолени

Программа 32-го тура итальянской Серии А закроется одним из центральных поединков и совершенно точно самым горячим сражением, в рамках которого сойдутся два исторически непримиримых соперника со столичной пропиской "Лацио" и "Рома". Обе команды сейчас на слуху у всей футбольной Европы, вот только в разном свете и контексте. На неделе "джаллоросси" совершили что-то невероятное, в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов разгромив саму "Барселону" со счетом 3:0 и в итоге выбив Месси и компанию из турнира. "Орлята" же, наоборот, стали жертвой камбэка австрийского "Зальцбурга" на той же стадии в Лиге Европы, умудрившись упустить перевес в три мяча меньше, чем за десять минут.Но не менее интересные расклады и во внутреннем первенстве. Благодаря тому, что подопечные Эусебио Ди Франческо слили два предыдущих матча против "Болоньи" и "Фиорентины", "голубые" в это время настигли своего именитого конкурента в турнирной таблице. Теперь в копилке обоих коллективов по 60 очков, а по дополнительным показателям ребята Симоне Индзаги и вовсе впереди. И это все в разрезе очной борьбы за вакантное призовое место в зоне Лиги Чемпионов, потому как первые два уже давно заняты "Ювентусом" и "Наполи", а вот за третью строчку все еще идет ожесточенная борьба между тремя клубами - "Интер" также по-прежнему в игре.Очень важно отметить, что ни у "Лацио", ни у "Ромы" нет каких-то больших кадровых проблем в преддверии дерби. У "бьянкочелести" под сомнением участие лишь испанского защитника Патрика, в то время как тренерский штаб "волков" все еще сомневается в готовности выйти на поле Диего Перотти.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Ромы":

Римское дерби в первом круге закончилась победой "Ромы" со счетом 2:1. На гол Иммобиле с пенальти, "джаллоросси" ответили точными выстрелами Перотти и Наингголана.

"Рома" лишь однажды уступила в последних десяти противостояниях с "Лацио" в рамках чемпионата Италии.

"Волки" не проигрывают на протяжении последних семи выездных матчей в рамках Серии А. Последний раз подопечные Ди Франческо уезжали ни с чем из Турина, когда с минимальным счетом проиграли "Ювентусу".

Ориентировочные составы на игру:

Лацио: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле

Рома: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Строотман, Де Росси, Наингголан, Ундер, Эль-Шаарави, Джеко

Прогноз на матч "Лацио""Рома":

Наверняка, еще на прошлой неделе фаворитом дерби считался "Лацио", но вот после впечатляющего камбэка "Ромы" в Лиге Чемпионов, ситуация  несколько изменилась. Победу "джаллоросси" букмекеры оценивают в 2.5. В то время как выигрыш "орлят" в среднем равняется 2.8. Хотя, опять-таки, по "жирным" коэффициентам можно понять, что ну никак нельзя быть уверенным в победе одной из команд.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 31 48
10 Торино 32 46
11 Дженоа 32 38
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Кьево 32 30
16 Сассуоло 31 30
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
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