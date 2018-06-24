Неудачники первого тура встретятся в очном противостоянии: Польша сыграет с Колумбией
Польша – Колумбия
Стадион: "Казань-Арена"
Начало матча: 21:00
Арбитр: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика).
Неудачники первого тура Польша и Колумбия встретятся между собой, чтобы определить, кто же из них больше достоин продолжить борьбу за выход из группы. В первом матче ч Японией Колумбия уже на первых минутах осталась в меньшинстве, а также получила пенальти в свои ворота. Южноамериканцы пропустили гол, но затем нашли в себе силы отыграться, однако во втором тайме Япония сумела склонить чашу весом в свою пользу.
Поляки, также как и колумбийцы, считались главными претендентами на первые две строчки, однако в стартовой игре европейцы неожиданно проиграли сборной Сенегала. В первом тайме представителям Африки помог рикошет, в результате автоголом отметился Тиаго Чонек. Затем уже во второй половине ошибкой обороны и вратаря воспользовался Ньянг, который забивал уже в пустые ворота. Поляки большие надежды возлагали на Роберта Левандовски и Аркадиуша Милика, однако в игре с Сенегалом они были незаметны, действовали инертно. Отквитать один мяч удалось опорнику Крыховяку со стандарта, гол был забит в концовке матча, на большее у поляков времени уже не хватило.
Победитель этого матча останется в игре, тогда как проигравший с большой долей вероятности попрощается с мундиалем, ничья не устроит обе команды.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой шесть матчей: у обеих сборных по три победы.
Первые три игры в 1972, 1980 и 1985 годах выиграла Польша. Затем настала очередь побеждать Колумбии (в 1985, 1990 и 2006 году).
Сборная Польши из восьми последних ЧМ выступала только на двух, так и не выйдя из группы.
Ориентировочные составы:
Польша: Щенсны, Паздан, Ционек, Рыбус, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Блащиковски, Зелински, Милик, Левандовски.
Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Д.Санчес, Мохика, Х.Куадрадо, Барриос, Лерма, Родригес, Искиэрдо, Фалькао.
Прогноз на матч Польша – Колумбия:
Сильная сторона обеих сборных – атака. У Колумбии есть Хамес Родригес, Фалькао, Куадрадо. У Польши – Левандовски, Милик, Блащиковски. В обороне же команды допускают грубые ошибки, кто сумеет реализовать свои моменты, тот и победит. Есть вероятность, что обе команды забьют и в матче будет ТБ 2.5.
Букмекеры предлагают на победу Колумбии коэффициент 2.30, на Польшу – 3.30, на ничью – 3.50.
Вячеслав Горбачев
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|М
|О
|1
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|2
|6
|2
|Уругвай
|2
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|3
|Египет
|2
|0
|4
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|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
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|2
|4
|2
|Португалия
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|Иран
|2
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|Южная Корея
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|0
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|М
|О
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|2
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|2
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|2
|6
|3
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|2
|0
|4
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|2
|0
|Группа H
|М
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|1
|Япония
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|0