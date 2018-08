Неудачный дебют Эмери: "Арсенал" дома вчистую проигрывает "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" вступает в сезон в ранге действующего чемпиона, и на протяжении всего года ему придется оправдывать свое реноме самой сильной команды Англии и защищать титул, что, конечно, будет сделать очень непросто. Первой преградой на этом нелегком пути стал лондонский "Арсенал", который существенно обновился летом и вступает в сезон чуть ли не в статусе "темной лошадки". Особенный интерес в этом плане вызывает назначение Унаи Эмери, который пришел на замену, казалось бы, вечному Арсену Венгеру. Первый официальный матч и сразу же экзамен против чемпиона!

"Манчестер Сити" решил не затягивать выяснение отношений в длинный ящик и отправил свой первый мяч в ворота Чеха уже на 14 минуте. Но перед этим был опасный момент! На 9 обороте секундной стрелки Рахим Стерлинг обыграл нескольких игроков "Арсенала" внутри чужой штрафной площади, вышел на вратаря под острым углом и мощно пробил в ближний угол. Чех не растерялся и перевел игровой снаряд на угловой. Через 5 минут этот фокус уже не получился. Тот-таки Стерлинг схватил мяч на левом фланге, сместился в центр, оббежав по пути нескольких защитников, и с дальней дистанции пустил мяч в сторону рамки. "Ядро" летело не в угол, но Чех, кажется, не видел момента удара и не успел среагировать – 0:1.

На 21 минуте "Арсенал" создал свой чуть ли не самый опасный момент в первом тайме. Эктор Бельерин получил мяч внутри штрафной площади и хлестким ударом попытался переиграть Эдерсона. Выстрел производился с близкой дистанции, но вратарь достал. Но все это выглядело как вспышка света среди тьмы, ведь уже через пару минут Чех чуть было не привез гол в свои ворота, неудачно отдав пас на того же Бельерина.

На 28 минуте фанов Арсенала заставил нервничать Рияд Марез, который хорошо исполнил стандарт. Петр Чех отразил удар, нанесенный из угла штрафной площади, но сделал это неудачно, и игровой снаряд прилетел к Ляпорту, который пробивал практически в упор. Несмотря на нарастающий гул болельщиков, все закончилось хорошо, ведь вратарь "канониров" взял и этот выстрел.

Оставшееся часть первого тайма проходила под диктовку "Манчестер Сити". Команда с северо-запада Англии лучше владела мячом, чаще била по воротам и не давала "канонирам" создать что-то дельное. Квинтэссенцией неудачных стараний "Арсенала" в первой половине встрече стал удар Обамеянга с дальней дистанции на 45 минуте, когда игровой снаряд залетел на трибуны.

Второй тайм команды начали весьма активно, однако "Арсенал" в этом плане отличился чуть больше. Особенно постарался Александр Ляказетт, который на 56 минуте принял мяч за пределами штрафной площади и вторым касанием с подъема направил мяч в дальний угол ворот Эдерсона. Многообещающая была позиция, а удар в динамике, да еще и на телевизионной картинке, казался голевым. Но французскому форварду не повезло – игровой снаряд пролетел в метре от дальней штанги.

Но все это длилось весьма недолго. На 63 минуте Гендузи неудачно сыграл на своей половине поля и вывел Серхио Агуэро один на один с Чехом. Аргентинец долго подстраивался под мяч, да еще и не заметил, что параллельным курсом на пустые ворота ускоряется Де Брюйне. В итоге, удар получился не очень сильным, и вратарь в прыжке достал мяч.

Но уже через минуту Гвардиола радовался. Менди получил мяч на левом фланге и сделал прострел в район одиннадцатиметровой отметки, куда весьма вовремя забежал Бернардо Силва. Вингер ничего не придумывал и мощно направил игровой снаряд в ближнюю "девятку". 2:0, бывшие партнеры по "Монако" делают свое дело.

Но что бы там не делали подопечные Эмери после второй "оплюхи", "горожане" свой перевес удержали и отпраздновали первую победу в сезоне, начиная защиту титула более чем успешно. У Гвардиолы есть шанс прервать традицию последних лет, что менеджеры, которые становятся чемпионами, непременно проваливают следующий сезон и отправляются в отставку. А вот дебют Эмери получился не очень зрелищным и убидительным, в социальных сетях даже начали шутить по этому поводу.

