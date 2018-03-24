Неудачный дебют Кумана: Англия на выезде обыгрывает Нидерланды
В вечерней программе пятничных товарищеских поединков взялись выяснять отношения именитые сборные. В одном из спаррингов национальная команда Нидерландов в Амстердаме принимала Англию. Этот поединок был первым для Рональда Кумана во главе "оранжевых", поэтому легендарный в прошлом футболист больше всего желал начать путь с победы, пусть и в не официальной встрече. В отличие от финалистов Чемпионатов Мира-2010, сборная "трех львов" готовится к ближайшему Мундиалю в России.
Рональд Куман вынужден формировать команду уже к Евро-2020. Ряд старичков карьеру в национальной сборной уже завершили, поэтому 55-летний специалист потихоньку привлекает юных дарований и зарекомендовавших себя новичков. Ведь так, уже с первых минут на поле появились 18-летний Матейс де Лигт и защитник "Аталанты" Ханс Хатебур. Кроме того, тренерский штаб в рамке ворот предпочел Йеруна Зута, а не более раскрученного Яспера Силлессена. Гарет Саутгейт удивил тем, что решил поэкспериментировать с линией обороны и сыграть в три центральных защитника в лице Уокера, Стоунза и Гомеза. В отсутствии Кейна, на острие атаки было доверено место Рашфорду, а не Варди.
Первый тайм вышел разочаровывающе скучным. К сожалению, ко всем не очень приятным впечатлением от самого футбола прибавилась и травма Джо Гомеза, который уже на десятой минуте вынужден был покинуть поле. Обе команды больше занимались организацией обороны и несмотря на то, что на кону этого поединка вообще ничего не стояло, почему-то боялись рисковать, вовсе не занимаясь атакой.
Лишь только с началом второй воловины встречи команд расшевелились. На 52-й минуте англичане могли претендовать на пробитие пенальти, но рефери не увидел нарушения правил на свалившемся в штрафной Рашфорде. Подопечные Саутгейта стали потихоньку прижимать хозяев и гол все-таки назрел: кто-то из защитников "апельсиновых" неудачно вынес мяч, после чего его на линии штрафной подобрал Джесси Лингард и неотразимо пробил точно в угол – доля вины вратаря Зута в пропущенном голе есть, ведь он явно запоздал с прыжком.
В середине второго тайма посыпались замены как с одной стороны, так и с другой, но на сценарий матча это никак не повлияло. Нидерланды играли очень трусливо, а Англия после того, как забила, больше уже и не особо хотела.
Таким образом, свой первый матч во главе национальной сборной Рональд Куман провалил – Нидерланды в скучном поединке проиграли Англии.
Нидерланды – Англия – 0:1
Голы: Лингард, 59
Нидерланды: Зут, де Лигт, де Врей (Вегхорст, 90), ван Дейк, Хатебур, Вейналдум, Строотман (ван де Бек, 90), ван Аанхольт, Промес (Проппер, 66), Депай, Дост (Бабель, 66)
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гомез (Магуайр, 10 (Дайер, 89)), Трипьер, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Роуз (Янг, 71), Стерлинг (Уэлбэк, 68), Лингард (Алли, 68), Рашфорд (Варди, 68)
Богдан Архипенко
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