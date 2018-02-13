Неудачный дебют Зеедорфа: "Бетис" в гостях одолел "Депортиво"

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Неудачный дебют Зеедорфа: "Бетис" в гостях одолел "Депортиво"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде одержал минимальную победу над "Депортиво". Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера лакорунской команды Кларенса Зеедорфа.

"Депортиво" – "Бетис" - 0:1

Гол: Морон, 54 - 0:1.

"Депортиво": Мартинес, Боведа, Луизинью, Хуанфран, Альбентоса, Вальверде (Борхес, 18), Крон-Дели (Москера, 77), Баккали (Картабия, 61), Адриан, Андоне, Перес.

"Бетис": Адан, Манди, Амат, Фирпо, Бартра, Санчес, Фабиан Руис, Будебуз (Тельо, 64), Гуардадо (Гарсия, 83), Герреро, Морон (Леон, 75).

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