Неудержимые из Манчестера: на что способен "Сити" в нынешнем сезоне

Часто бывает, что на волне успеха какой-либо команды ее болельщикам или нейтральным зрителям не даёт покоя один вопрос, формулировка которого зависит в основном от масштабов этого успеха. В случае с "Манчестер Сити", похоже, осталось выяснить одно: готовы ли подопечные Гвардиолы к соперничеству с двумя испанскими грандами в лице "Реала" и "Барселоны"? Вынесем за скобки ПСЖ, "Баварию" и других ежегодных любимчиков букмекеров, ведь они и раньше не были непроходимыми, а сейчас их, скорее, можно отнести к командам, только начинающим свой путь к олимпу.

В межсезонье руководство "Манчестер Сити" выполнило все трансферное пожелания Гвардиолы, и если некоторые из новичков все ещё вписываются в тактические построения команды, то, наверное, каждый из игроков прошлогоднего состава сделал огромный шаг вперёд относительно показываемой за клуб игры. Глядя на Сане, забываешь что ему всего 21 год, Стерлинг перестал заниматься бесполезной беготней ещё в прошлом сезоне, а в нынешнем - стал одним из лидеров команды.

Стоунза заменили двойником, который показывает практически идеальную игру для центрального защитника. Безусловно, работы у Джона не так уж и много, и, рассматривая этот "Манчестер Сити", в первую очередь нужно говорить об игре обороны при наступательных действиях команды. Увидеть крайнего защитника в районе одиннадцатиметровой отметки – дело привычное, и в таких случаях двойная ответственность ложиться на центральных беков, а точность передач в 95,9% у Стоунза и 92,1% у Отаменди в совокупности с хорошей статистикой выигранных верховых единоборств – именно то, что нужно Гвардиоле. А ведь есть еще вполне работающая схема с тремя центральными защитниками, хотя Пеп в последнее время использует ее все реже.

В опорной зоне просто образцово действует Фернандиньо, по бокам от него в схеме 4-3-3 разгоняют атаки "Сити" Де Брюйне и Силва. И если похвалы в адрес бельгийца предостаточно, то игре испанца порой уделяют недостаточно внимания. А он, между прочим, в 31 год держит высоко поднятую планку и практически ни в чем не уступает Кевину. У обоих футболистов по 6 ассистов и 1 голу в рамках английской Премьер-Лиги, одинаковые показатели количества ударов в среднем за матч, и практически идентичные – отборов, перехватов, ключевых пасов и успешности дриблинга.

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Стиль игры Де Брюйне немного отличается от стиля Силвы или любого другого плеймейкера со схожим функционалом. У бельгийца в первую очередь поражает скорость паса, не говоря уже о точности. Он моментально доставляет партнеру мяч низом даже на несколько десятков метров. Кевину незачем кружить перед штрафной в ожидании рывка своего футболиста или в поисках лазейки оборонительных редутов соперника, он отдаст пас с такой точностью и скоростью, что даже туго соображающий или поздно стартовавший футболист, благо в "Сити" таких нет, получит сферу в удобном положении. Опасность у чужих ворот возникает как только Де Брюйне получает мяч даже в центре поля и видит перед собой хотя бы одну свободную для партнера зону – он выжмет максимум из каждой перспективы обострения, и никто в мире так больше не умеет.

Агуэро забил уже 9 голов в 9 матчах, а ведь еще в прошлом сезоне многие говорили о том, что аргентинец не подходит Гвардиоле по стилю, и вся надежда теперь только на Жезуса. Кун лишь немного прибавил в игре в подыгрыше, но его умение забивать голы не дает шансов отказаться от услуг форварда. А что произошло с Фабианом Делфом? Никто не удивится, если англичанин к концу сезона станет одним из главных творцов успеха команды, ведь уже сейчас игра в его исполнении практически идеальна. Всем известно, насколько Гвардиола требователен к крайним защитникам: они должны уметь все и желательно получить опыт, играя на совершенно других позициях. А профильные фланговые футболисты, напротив, с легкостью могут занять место в центральной зоне. Возможно, когда Пепу станет скучно, он этим обязательно займется, но пока Делф на фланге – вынужденная мера.

Работа Гвардиолы в клубе наглядно показывает, как за год можно решить все игровые проблемы и практически подчинить себе одну из сильнейших лиг Европы. Каждый игрок прибавляет, улучшая командные действия и направляя их к совершенству. Но на фоне всего этого пока мало кто осмеливается причислить "Манчестер Сити" к главным фаворитам Лиги Чемпионов – "Барселона" ПСЖ и "Реал" выглядят для многих куда более реальными претендентами на титул. Безусловно, можно создать хоть совершенную во всех линиях команду, но три раза за матч упустить Месси и бесславно вылететь с турнира.

Однако не стоит забывать, что Пеп лучше остальных знает возможности лидера "Барселоны", и уж точно придумает, как сдержать аргентинца командой из 11 человек. Качество показываемого "Сити" футбола ни в чем не уступает "Реалу" или команде Неймара, и у "горожан" точно хватит ресурсов играть на равных с фаворитами турнира. Но об этом никто не говорит, по умолчанию ожидая на завершающих стадиях турнира знакомые всем лица. Есть ощущение, что в этом году что-то изменится – пять английский команд в главном клубном турнире Старого света и как минимум одна, сильнейшая из них, просто обязана дойти до финала. И вы же не верите, что это будет "Тоттенхэм"?

В Премьер-Лиге же по поводу чемпионства вопросов с каждым туром становится все меньше. В последнем матче против "Бернли" в начале второго тайма складывалось впечатление, что Гвардиола решил потренировать свою команду в игре без мяча, что, кстати, могло стоить победы "горожанам" - ну не их это дело: играть от соперника, жертвуя своими сильными качествами. Если кто-то и не перестает удивлять футбольную Европу, так это Гвардиола – в каждой из команд, в которых работал Пеп, происходит своего рода революция как касательно отдельно взятой лиги, так и всего континента. Его нынешний проект уже близок к совершенству, жаль лишь, что настоящего испытания на прочность придется ждать как минимум до весны. И вопрос еще в том, кто кого будет испытывать.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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