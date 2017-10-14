Неудержимые неаполитанцы едут на "Олимпико": "Рома" принимает "Наполи"

"Рома" – "Наполи"

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)

Восьмой тур итальянской Серии А порадует болельщиков сразу несколькими статусными противостояниями, среди которых такие матчи как "Ювентус" - "Лацио", "Интер" – "Милан", "Фиорентина" - "Удинезе". В то же время, самым ярким поединком обещает стать битва в Риме, где местная "Рома" примет гостей из Неаполя. Впервые за долгое время в рамках этого противостояния именно "Наполи" является фаворитом в выездном для себя матче. Все потому, что "кампанийцы" не знают себе равных в чемпионате и по праву возглавляют турнирную таблицу.

"Наполи" выдал великолепный старт сезона: подопечные Сарри пока не оступались, набрав максимальное количество очков после 7 сыгранных туров с разницей голов - 25:5. Букмекеры пока все равно охотнее верят в чемпионство "Ювентуса", однако и на их конкурентов коэффициент упал практически в два раза до 2,50 против 1,80 у туринцев. По-прежнему феерят Инсиньо и Мертенс, на счету которых уже 14 результативных действий в чемпионате. Не сдают позиций 30-летние Кальехон и Гамшик – они понимают, что конец их карьеры не так уж и далек, поэтому побеждать нужно именно сейчас. Случилась у неаполитанцев осечка в Лиге Чемпионов в гостевом матче с "Шахтером" – 1:2, после которой последовала серия из 5 побед подряд, в том числе и над Фейенордом – 3:1. Не сможет принять участие в матче травмированный Аркадиуш Милик, все остальные футболисты в строю и готовы сыграть.

"Рома", по большей части, разочаровывает своих болельщиков, хотя ее положение отнюдь не критично – 5 место в чемпионате на расстоянии 4 очков от приемлемых еврокубков и 2 строчка группы "С" в достаточно сложной группе Лиги Чемпионов. С учетом затеявшейся перестройки команды все не так уж и плохо. Стоит признать, что эксперименты Ди Франческо ничего хорошего команде не дали, и в последних матчах он задействует всех сильнейших игроков, на которых и держались римляне в последние годы. Не сыграют в матче с "Наполи" по причине травм Эль Шаарави, Эмерсон и Дефрель.

Интересные факты противостояния "Ромы" и "Наполи":

В 7 последних матчах между этими клубами было зафиксировано 3 победы неаполитанцев, 3 виктории римлян и 1 ничья.

"Наполи" забивал как минимум 3 гола в последних 11 матчах Серии А.

"Рома" не проигрывала в 31 из 34 последних домашних матчей.

Победная серия "Наполи" в чемпионате Италии составляет 12 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Рома: Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси, Пеллегрини, Флоренци, Джеко, Перотти.

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Прогноз на матч "Рома" – "Наполи":

Если смотреть на текущую форму команд, то предпочтительнее смотрятся неаполитанцы, но матчи между этими соперниками всегда непредсказуемы, поэтому практически любой исход данного противостояния вряд ли кого-то удивит.

Победа "Ромы" оценивается букмекерами в 3,20, ничья – 3,40, коэффициент на победу "Наполи" составляет 2,25.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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