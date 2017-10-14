Неудержимые неаполитанцы едут на "Олимпико": "Рома" принимает "Наполи"
"Рома" – "Наполи"
Стадион: "Олимпико" (Рим)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Восьмой тур итальянской Серии А порадует болельщиков сразу несколькими статусными противостояниями, среди которых такие матчи как "Ювентус" - "Лацио", "Интер" – "Милан", "Фиорентина" - "Удинезе". В то же время, самым ярким поединком обещает стать битва в Риме, где местная "Рома" примет гостей из Неаполя. Впервые за долгое время в рамках этого противостояния именно "Наполи" является фаворитом в выездном для себя матче. Все потому, что "кампанийцы" не знают себе равных в чемпионате и по праву возглавляют турнирную таблицу.
"Наполи" выдал великолепный старт сезона: подопечные Сарри пока не оступались, набрав максимальное количество очков после 7 сыгранных туров с разницей голов - 25:5. Букмекеры пока все равно охотнее верят в чемпионство "Ювентуса", однако и на их конкурентов коэффициент упал практически в два раза до 2,50 против 1,80 у туринцев. По-прежнему феерят Инсиньо и Мертенс, на счету которых уже 14 результативных действий в чемпионате. Не сдают позиций 30-летние Кальехон и Гамшик – они понимают, что конец их карьеры не так уж и далек, поэтому побеждать нужно именно сейчас. Случилась у неаполитанцев осечка в Лиге Чемпионов в гостевом матче с "Шахтером" – 1:2, после которой последовала серия из 5 побед подряд, в том числе и над Фейенордом – 3:1. Не сможет принять участие в матче травмированный Аркадиуш Милик, все остальные футболисты в строю и готовы сыграть.
"Рома", по большей части, разочаровывает своих болельщиков, хотя ее положение отнюдь не критично – 5 место в чемпионате на расстоянии 4 очков от приемлемых еврокубков и 2 строчка группы "С" в достаточно сложной группе Лиги Чемпионов. С учетом затеявшейся перестройки команды все не так уж и плохо. Стоит признать, что эксперименты Ди Франческо ничего хорошего команде не дали, и в последних матчах он задействует всех сильнейших игроков, на которых и держались римляне в последние годы. Не сыграют в матче с "Наполи" по причине травм Эль Шаарави, Эмерсон и Дефрель.
Интересные факты противостояния "Ромы" и "Наполи":
В 7 последних матчах между этими клубами было зафиксировано 3 победы неаполитанцев, 3 виктории римлян и 1 ничья.
"Наполи" забивал как минимум 3 гола в последних 11 матчах Серии А.
"Рома" не проигрывала в 31 из 34 последних домашних матчей.
Победная серия "Наполи" в чемпионате Италии составляет 12 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Рома: Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси, Пеллегрини, Флоренци, Джеко, Перотти.
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Прогноз на матч "Рома" – "Наполи":
Если смотреть на текущую форму команд, то предпочтительнее смотрятся неаполитанцы, но матчи между этими соперниками всегда непредсказуемы, поэтому практически любой исход данного противостояния вряд ли кого-то удивит.
Победа "Ромы" оценивается букмекерами в 3,20, ничья – 3,40, коэффициент на победу "Наполи" составляет 2,25.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0