Неудержимый Мемфис: Депай сделал хет-трик в матче с "Ниццой" и сохранил "Лиону" место в зоне Лиги Чемпионов

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Неудержимый Мемфис: Депай сделал хет-трик в матче с "Ниццой" и сохранил "Лиону" место в зоне Лиги Чемпионов

В центральном матче заключительного 38-го тура французской Лиги 1 "Лион" и "Ницца" в очном матче боролись за путевки в еврокубки. Хозяевам поля важно было выиграть, чтобы независимо от результата поединка с участием "Марселя", квалифицироваться в Лигу чемпионов. Гостям достаточно было не проиграть, и тогда перед "орлятами" открывалась дверь Лиги Европы.

Стартовые минуты встречи, как и ожидалось, прошли с преимуществом "ткачей". Команда Бруно Женезио постоянно владела мячом и минуте на 10-й отличилась первой острой атакой, но Фекир не смог забросить мяч в цель. А вот первый же выпад "Ниццы" закончился взятием ворот. Защитники "Лиона" не уследили за Плеа, который вышел на ворота и в ближнем бою переиграл Горжелена. Интересно, что в одном из параллельных матчей "Марсель" также забил и на 20-ю минуту игр последнего тура выходил в Лигу чемпионов.

Попущенный гол застал врасплох хозяев поля. И хотя они продолжали владеть инициативой, было очевидно, что команда не в полной мере понимает, что ей нужно делать. С более ясной головой играли "орлята" и на исходе получаса игры должны были удваивать счет. Пушечный удар Плеа едва не достигает цели – повезло в этом эпизоде "ткачам", ибо счет 0:2 мог ввести в панику.

А через несколько минут повезло уже "Ницце". В быстрой контратаке Депаю удалось слева прострелить на Траоре, который в подкате подправлял снаряд в ворота, но угодил в дальнюю от себя правую штангу. 

Перерыв пошел на пользу "Лиону". Буквально первая же атака могла завершиться голом, когда после прострела с фланга Ауа подставлял ногу. Мяч срикошетил в ворота, но Бенитес спас гостей от неприятностей. Впрочем, через две минуты "Ницца" выбросила белый флаг. Фекир вытянул на себя двух защитников, после чего с левого фланга прострелил снаряд в центр штрафной, куда набежал Депай и в касание замкнул голевую передачу своего капитана – 1:1.  

Выровняв счет "ткачи" еще с большей энергией стали штурмовать ворота соперника. Мяч редко покидал половину поля "Ниццы", а Депай явно поймал свою игру. Именно он выполнил штрафной удар на 65-й минуте, пробив низом под подпрыгнувшей стенкой. Мяч от штанги срикошетил в ворота – 2:1.

Теперь уже "Лиону" можно было сбавить обороты, чем мгновенно воспользовались гости. Сразу два опаснейших эпизода они создали в районе 80-й минуты. Сначала Плеа классно стрелял с 20-ти метров, но Горжелен вытянувшись в струнку переправил мяч на угловой. А затем после подачи корнера настоящий пожар возник в штрафной "ткачей", мяч в прямом смысле слова метался между игроками обеих команд, но никто из игроков "Ниццы" не смог отправить снаряд в сетку.

И когда на 86-й минуте "Лион" забил такой важный третий гол, казалось, что вопрос о победителе встречи закрыт. Ферри отобрал мяч в центре, переадресовал снаряд на Траоре, а тот выдал идеальный пас на ход Депаю. Мемфис вышел один на один с Бенитесом и переиграл того – 3:1.

Однако не прошло и двух минут, как "орлята" снова отставали от "Лиона" на один мяч. Плеа получил сферу в 25-ти метрах от ворот и хлестко пробил в левый нижний угол от себя – 3:2.

Задача команды Бруно Женезио была просто сохранить победный счет в оставшиеся несколько минут матча. И "Лион" с ней справился, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Что до "Ниццы", то это поражение стоило команде места в еврозоне и усилия всего сезона оказались тщетными.    

"Лион" – "Ницца" – 3:2

Голы: Плеа, 18 – 0:1. Депай, 48 – 1:1. Депай, 65 – 2:1. Депай, 86 – 3:1. Плеа, 88 – 3:2.

"Лион": Горжелен, Рафаэл (Марсал, 78), Марсело, Морель, Менди, Ауа, Тусар, Н’Домбеле (Мариано, 46), Фекир (Ферри, 84), Депай, Траоре.

"Ницца": Бенитес, Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Тамез (Ле Биань, 71), Сери, Сиприен, Сен-Максимен (Срарфи, 77), Балотелли, Плеа.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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