Неудержимый Пауло: хет-трик Дибалы приносит "Ювентусу" победу над "Сассуоло"
В матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу команда из одноименного города "Сассуоло" принимала на своем поле туринский "Ювентус". Хозяева плохо начали сезон и после трех стартовых матчей расположились на 17 месте, имея в активе всего 1 очко. Туринцы начали чемпионата с трех побед и находились в лидирующей группе турнирной таблицы, однако в середине недели подопечные Аллегри были разгромлены "Барселоной" в рамках Лиги Чемпионов – 0:3. Обеим командам нужны были очки, но фаворитом по праву считались чемпионы Италии шести последних лет – команда из Турина.
Спокойно начали матч обе команды, не давая друг другу шансов на опасную атаку. В конце первой десятиминутки гости получили возможность выйти вперед: Куадрадо выполнил прострел в центр штрафной соперника, откуда Игуаин нанес мощнейший удар в створ ворот "Сассуоло", однако голкипер хозяев выручил свою команду, продемонстрировав чудеса реакции. А через пять минут "Ювентус" все же забил: Кьеллини отменным пасом со своей половины отправил в прорыв по левому флангу Манджукича, хорват прострелил в центр к дуге штрафной, откуда Дибала великолепным ударом в одно касание закрутил мяч в ворота – 0:1.
"Ювентус" решил не останавливаться на достигнутом, и стал увеличивать свое давление на ворота хозяев, но "Сассуоло" хорошо оборонялся. А к концу тайма даже завладел инициативой и провел несколько хороших атак, однако до опасных ударов дело не доходило, хотя Буффон регулярно вступал в игру. Гости же согласились уйти на перерыв с перевесом в один гол и без особых стараний достигли своей цели.
Как оказалось, не зря туринцы экономили силы в первом тайме, ведь в самом дебюте второй половины "Ювентус" увеличил разницу в счете. Вновь Дибала отличился: принял он мяч на линии штрафной после паса Куадрадо с левого фланга, перед аргентинцем было несколько защитников, но он умудрился с места пыром воткнуть мяч в угол ворот Консильи – 0:2.
Мгновенно "Сассуоло" вернулся в игру: не успели гости отпраздновать свой гол, как Аджалонг принял мяч на левом углу штрафной, сблизился с Буффоном и прокинул мяч к линии ворот, где в борьбе с Ругани футболист хозяев отправил мяч на дальнюю штангу, а Политано вколотил его в пустые ворота – 1:2. Но уже через 10 минут "красно-черные" третий раз в матче не удержали Пауло Дибалу и вновь поплатились за это. Сбили соперники аргентинца на подступах к своей штрафной, к мячу подошел сам пострадавший и великолепным ударом отправил мяч над стенкой ворот – Консильи был бессилен - 1:3.
В оставшееся время "Ювентус" играл в свое удовольствие, не препятствуя хозяевам в их попытках атаковать. В концовке матча гости могли делать счет разгромным: вышедший на замену Дуглас Коста обыграл защитника на левом фланге, вошел в штрафную и отпасовал в центр, куда ворвался Куадрадо, но колумбиец с близкой дистанции умудрился попасть в защитника. "Ювентус" побеждает, а Дибала, безусловно, становится главным творцом этого успеха.
"Сассуоло" – "Ювентус" – 1:3
Голы: Дибала, 16 – 0:1, Дибала, 49 – 0:2, Политано, 51 – 1:2, Дибала, 63 – 1:3.
"Сассуоло": Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Сенси, Маццителли (Дункан, 58), Политано (Рагуза, 65), Маньянелли (Матри, 77), Лирола, Фальчинелли.
"Ювентус": Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Бардзальи, 72), Кьеллини, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин (Коста, 78).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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