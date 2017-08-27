Неудобная "Валенсия" едет на "Сантьяго Бернабеу" дать бой "Реалу"

"Реал" – "Валенсия"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 23:15

Арбитр: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)

Второй игровой день в Ла Лиге закроют на "Сантьяго Бернабеу" действующий чемпион Испании "Реал" и некогда грозная "Валенсия". Обе команды стартовали в чемпионате с побед. К тому же "летучие мыши" в последние годы регулярно отбирают очки у "сливочных". Последний раз уверенную победу над "Лос Чес" (5:0) Королевский клуб одерживал в январе 2013 года.

Нынешний сезон в Испании команда Зинедина Зидана начинала в Ла-Корунье, где абсолютно не испытала проблем. В ворота "Депортиво" мадридцы отгрузили дежурные три мяча (отличились Бэйл, Каземиро и Кроос) и теперь готовы дать премьеру в Ла Лиге перед родной публикой. "Валенсия" также стартовала с победы. Команда Марселино в домашних стенах переиграла "Лас Пальмас" за счет единственного гола Дзадзы.

Если говорить о кадрах, то обе команды испытывают в этом вопросе определенные проблемы. Так у "Реала", кроме дисквалифицированных Роналду и Рамоса (получил глупое удаление в Ла-Корунье на последних минутах матча), участие в поединке не примет центральный защитник Варан, получивший травму в игре против "Депортиво". Впрочем, у Зидана есть кем заменить выпавших из обоймы игроков, так что на потери не должны существенным образом сказаться на игре "сливочных".

Есть проблемы с составом и у "Валенсии". Из-за травм не помогут команде Нани и новичок Габриэль Паулиста. Гарай в заявку на игру не попал, а Канселу перебрался в "Интер". На "Бернабеу" ожидается дебют двоих игроков, взятых в аренду из миланского "Интера" – центрбека Джейсона Мурильо и полузащитника Жоффрея Кондогбия.

Что касается очных встреч между командами в последние годы, то "Валенсию" можно отнести к неудобным соперникам для "Реала". Именно "Лос Чес" в феврале текущего года прервали рекордную беспроигрышную серию команды Зинедина Зидана. Кроме того, Королевский клуб терял очки на "Сантьяго Бернабеу" в 2014 и 2015 г.г.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Валенсии":

"Валенсия" не выигрывает на "Сантьяго Бернабеу" с 23 марта 2008 года

"Реал" забивает "Валенсии" в 12 матчах кряду

Последний раз "Лос Чес" отбирали очки у "сливочных" в Мадриде в мае 2015 года

Последняя встреча соперников состоялась 29 апреля текущего года на "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой "Реала" (2:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Марсело, Каземиро, Начо, Карвахаль, Модрич, Ковачич, Кроос, Иско, Бензема, Бэйл.

"Валенсия": Нето – Гайя, Везу, Мурильо, Монтойя, Солер, Кондогбия, Парехо, Хиль, Родриго, Дзадза.

Прогноз на матч "Реал" – "Валенсия":

Несмотря на серьезные проблемы в обороне и отсутствие Криштиану Роналду, "Реал" все равно является более чем явным фаворитом предстоящего матча. Однако легко хозяевам не будет. "Валенсия", можно не сомневаться, постарается потрепать нервы команде Зинедина Зидана. Букмекеры, разумеется, ставят на "сливочных" (коэффициент на победу "Реала" равен 1.20 против 11.00 в пользу "летучих мышей"). На ничейный исход предлагается коэффициент в 8.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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