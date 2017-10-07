Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой

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Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой

Болгария  –  Франция

Стадион: "Васил Левски" (София)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

В рамках третьего игрового дня девятого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 сборная Болгарии на своем поле примет команду Франции. "Ле Бле" возглавляют группу "А", несмотря на что в прошлом матче позволили себе потерять очки в Люксембурге. Правда, перевес над Швецией, занимающей вторую строчку совсем мизерный, в один балл. Поэтому подопечные Дидье Дешама в случае победы над болгарами смогут завоевать досрочную путевку на Мундиаль только в том случае, если скандинавы каким-то образом у себя дома проиграют люксембуржцам, во что ну никак не верится.

Команда Петара Хубчева теоретически еще не утратила шансы оспорить, как первое, так и второе место в секстете, хотя практически они близятся к нулю. Болгария серьезно подкосила себя еще два тура назад, когда уступила Беларуси, а в прошлом туре позволила опередить себя даже Нидерландам, которые пребывают в глубочайшем кризисе.

Так уж получается, что судьба очень часто сталкивает болгар и французов в очных противостояниях. Кстати, перевес по победам у "галльских петухов" минимальный, а игры в Софии титулованной сборной традиционно даются очень тяжело. Что касается кадрового вопроса, то тут имеются куда большие проблемы у хозяев. Сборной Болгарии придется чрезвычайно сложно без таких исполнителей, как Ивелин Попов и Ивайло Чочев, которые вынуждены пропустить встречу по причине травмы. На фоне болгарских потерь травма Поля Погба у французов – это просто мелочь, учитывая то, насколько богат и разнообразен подбор игроков у Дидье Дешама.

Интересные факты противостояния Болгарии и Франции:

Сборные Болгарии и Франции частенько играют друг против друга. В 21 очном поединке девять побед одержали "галльские петухи", а восемь викторий на счету "львов". Еще четыре матча завершились вничью.

У себя дома болгары проиграли французам всего один раз. Случилось это еще в далеком 1932 году, когда "Ле Бле" перестреляли хозяев – 5:3.

В матче первого круга подопечные Дидье Дешама отпраздновали победу со счетом 4:1. Дублем отличился Кевин Гамейро.

Ориентировочные составы на игру:

Болгария: Илиев, Занев, Терзиев, Манолев, Божиков, Костадинов, Славчев, Миланов, Малинов, Краев, Димитров

Франция: Льорис, Кюрзава, Умтити, Косиельни, Сидибе, Канте, Матюиди, Лемар, Коман, Гризманн, Жиру

Прогноз на матч Болгария – Франция:

Несмотря на удручающую статистику французов в болгарских матчах, именно "Ле Бле" являются явными фаворитами встречи. Букмекеры не верят в то, что Болгарии удастся навязать хоть какую-то борьбу вице-чемпионам Европы.

Победа подопечных Петара Хубчева в среднем оценивается в 14.0. В то время, как коэффициент на викторию Франции составляет 1.22.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча Беларусь - Нидерланды | http://soccernews.ru

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2 Швеция 8 16
3 Нидерланды 8 13
4 Болгария 8 12
5 Люксембург 8 5
6 Беларусь 8 5
Группа B М О
1 Швейцария 8 24
2 Португалия 8 21
3 Венгрия 8 10
4 Фарерские острова 8 8
5 Андорра 8 4
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2 Северная Ирландия 9 19
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4 Норвегия 9 10
5 Азербайджан 9 10
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5 Грузия 9 5
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