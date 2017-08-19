Неудобные "орлы": "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас" на "Энфилде"

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Кевин Френд

Субботняя программа второго тура английской Премьер-Лиги будет представлена рядом матчей, в одном из которых "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Кристал Пэлас". Вопреки прогнозам мерсисайдцы начали сезон не совсем удачно, не сумев удержать победу в выездном поединке против"Уотфорда" – команды расписали результативную ничью 3:3. "Стекольщики" же в дебютном туре шокировали всех, проиграв на своем поле новичку "Хаддерсфилд Таун" с разгромным счетом 3:0.

"Орлы" – традиционно очень неудобный соперник для ливерпульцев. В последних трех домашних матчах с лондонцами "красные" непременно проигрывали. В текущее трансферное окно "Кристал Пэлас" был весьма пассивен. Самым главным приобретением клуба по праву можно считать назначение нового наставника Франка де Бура, который сменил на этой должности Сэма Эллардайса. Кроме вышеупомянутого матча в Уотфорде "Ливерпуль" провел еще одну официальную встречу. "Скаузеры" на неделе удачно съездили в Германию, где одолели "Хоффенхайм" в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается кадровой ситуации, то у "Ливерпуля" по-прежнему недоступен Филиппе Коутиньо, будущее которого до сих пор неизвестно. Также в лазарете пребывают Адам Лаллана и Натаниэль Клайн. Зато Даниэль Старридж восстановился и готов выйти на после травмы бедра, полученной еще в товарищеском поединке с "Баварией". "Кристал Пэлас" же вынужден обходиться без одного из своих лидеров Уилфрида Заха, но Йоанн Кабай и Джеймс Макартур должны вернуться в распоряжение де Бура.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас":

Обе команды в последних 10 встречах между собой в среднем за матч забили 3,9 голов.

"Кристал Пэлас" может стать первой командой, которая выиграет четыре раза подряд на "Энфилде".

Экс-красный Кристиан Бентеке забил пять голов в предыдущих трех матчах на "Энфилд Роуд" в стане соперника "Ливерпуля".

Садио Мане забил три гола и отдал одну голевую передачу в пяти матчах против "стекольщиков".

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено,Джан, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино

Кристал Пэлас: Хеннесси, Фосу-Менса, Данн, Ридевальд, Уорд, Миливоевич, Панчеон, ван Аанхольт, Кабай, Лофтус-Чик, Бентеке

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас":

Несмотря на то, что "Ливерпуль" в последнее время частенько испытывает не малые проблемы в играх против "Кристал Пэлас", именно мерсисайдцы являются фаворитом поединка. Такого же мнения придерживаются и букмекеры, которые на выигрыш "красных" выставляют коэффициент 1.4. В то время, как победа "орлов" в среднем оценивается в 8.0.

Богдан Архипенко

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