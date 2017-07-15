Неудобный соперник: "Рубин" принимает "Краснодар"

"Рубин" – "Краснодар"

Стадион: "Казань-Арена"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Евгений Турбин (Москва)

Прошедший сезон для "Рубина" сложился крайне неудачно: команда заняла 9 место в чемпионате, а отставание от 4 места, дающего право играть в еврокубках, составило 11 очков. К слову, это 4 место в упорной борьбе завоевал "Краснодар", хоть руководство клуба и не считает данный результат успешным. У казанцев в межсезонье сменился главный тренер, и болельщики с воодушевлением восприняли эту новость. Ведь в "Рубин" вернулся Курбан Бердыев – главный творец успехов команды многолетней давности, который также наделал много шума в России и Европе с клубом из Ростова.

"Краснодар" покинули Вандерсон и Ари, также ушли возрастные Быстров, Торбинский и Калешин. Пополнили клуб экс-железнодорожники Янбаев и Шишкин, а также молодые Вандерсон Соуза и Михайло Ристич. Пока непонятна ситуация со Смоловым. Форвард сборной России может покинуть краснодарский клуб, а найти ему замену будет крайне сложной задачей. В любом случае Федор из-за травмы не сможет помочь своей команде в воскресном поединке. Предсезонный сбор команды проходил в Австрии, и главный тренер команды Игорь Шалимов давал возможность проявить себя как новичкам, так и воспитанникам команды. Из семи проведенных матчей "быки" ни разу не проиграли, одержав четыре победы и три раза сыграв вничью.

"Рубин" пополнили футболисты "Ростова" в лице Азмуна, Джанаева, Кудряшова и Граната. Вернулись из аренд Оздоев и Фильцов. Из существенных потерь следует выделить Кверквелию, перешедшего в "Локомотив" за 2,5 миллиона евро, а также Билялетдинова, Ткачука и Дядюна, которых болельщики называли "ненужным балластом". "Рубин" не лучшим образом провел предсезонные матчи, одержав всего одну победу в четырех матчах. Но в официальных играх все будет по-другому, и Бердыев лучше остальных знает, как добиться успеха с казанским клубом.

Интересные факты противостояния "Рубина" и "Краснодара":

"Краснодар" выиграл 7 из последних 8 матчей против "Рубина" во всех турнирах. Еще 1 раз была зафиксирована ничья.

Последняя победа "Рубина" над "Краснодаром" была зафиксирована в мае 2013.

"Рубин" не смог забить в 5 из 6 последних домашних матчей в чемпионате России.

Ориентировочные составы на игру:

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, М'вила, Камболов, Оздоев, Набиулин, Рочина, Канунников.

"Краснодар": Синицын, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Каборе, Газинский, Жоаозиньо, Жигулев, Классон, Соуза.

Прогноз на матч "Рубин" – "Краснодар":

С приходом Бердыева от "Рубина" в первую очередь ждут очень надежной игры в обороне, но для этого нужно какое-то время. В клуб пришли игроки, которым еще предстоит освоиться на новом месте. Изменения в стане "Краснодара" не такие глобальные, да и предсезонку "быки" провели на очень хорошем уровне. Несмотря на это фаворитом противостояния по мнению букмекеров является казанский клуб. Коэффициент на их победу составляет 2,36, а на победу краснодарцев - 3,5.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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