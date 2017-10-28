Неудобный соперник: "Спартак" отправляется на непростой матч с "Ростовом"

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Неудобный соперник: "Спартак" отправляется на непростой матч с "Ростовом"

"Ростов"  –  "Спартак"

Стадион: "Олимп-2" (Ростов-на-Дону)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

Субботняя программа 15-го тура российской Премьер-Лиги будет представлена всего одним матчем, в рамках которого московский "Спартак" отправится в гости к "Ростову". Вывеска довольно-таки любопытная, несмотря на то, что сегодняшние ростовчане - всего лишь бледная тень самих себя образца прошлых двух сезонов. Все дело в том, что "желто-синие" являются крайне неудобным соперником для москвичей. Последнюю победу на "Олимпе-2" "спартаковцы" одержали еще в 2013 году, когда благодаря единственному голу на последних минутах Маджида Уориса "красно-белым" удалось увезти три очка из юга России.

Этот тур является экватором чемпионата, а ближе к середине кампании "Спартак" начинает потихоньку выздоравливать. Все началось с той самой исторической ничьи с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, когда подопечные Массимо Карреры каким-то чудом сумели выстоять. После чего последовала серия из трех побед, в том числе и разгром над "Севильей". Но в предыдущей встрече чемпионата московский клуб опять захандрил, не сумев забить в ворота пермского "Амкара".

Важно, что победа над ростовчанами позволит "спартаковцам" впритык приблизиться к ЦСКА в турнирной таблице, который свой поединок в этом туре уже проиграли. У "Ростова" же дела идут совсем плохо. После очаровывающего начала сезона в стане "комбайнеров" все пошло наперекосяк. Подумать только, в последний раз "желто-синие" побеждали в РФПЛ еще в середине августа. От этого еще более удивителен тот факт, что команда Леонида Кучука каким-то образом умудряется держаться на плаву, располагаясь в трех очках от зоны вылета.

Интересные факты противостояния "Ростова" и "Спартака":

"Ростов" и "Спартак" 49 раз встречались между собой в очной схватке. Колоссальное преимущество на стороне москвичей – 31 победа против девяти у "желто-синих". Еще девять поединков завершились вничью.

В последних семи домашних матчах против "спартаковцев" ростовчане шесть раз праздновали победу.

В каждом из крайних четырех матчей чемпионата России подопечные Леонида Кучука забивали ровно один гол в ворота соперника, при этом ни разу не набрали трех очков.

Ориентировочные составы на игру:

Ростов: Песьяков, Ингасон, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Устинов, Ионов, Думбия, Гацкан, Бухаров, Шомуродов

Спартак: Селихов, Джикия, Комбаров, Кутепов, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Мельгарехо, Попов, Л. Адриано

Прогноз на матч "Ростов""Спартак":

Учитывая те качели, на которых время от времени катается "Спартак" и статистику очных матчей против "Ростова" - явного фаворита в этом противостоянии просто нет.

Хотя специалисты все же с небольшим перевесом отдают предпочтение "красно-белым", о чем свидетельствует коэффициент 2.4. В то время, как виктория "желто-синих" в среднем оценивается в 3.1.

Богдан Архипенко

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