Неуступчивый "Олимпиакос": "Барселона" теряет очки в Греции

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Неуступчивый "Олимпиакос": "Барселона" теряет очки в Греции

В четвёртом туре группы "D" испанская "Барселона" свой проводила второй матч против греческого "Олимпиакоса", и на этот раз на выезде. По мнению многих, эта встреча не таила в себе никакой турнирной интриги, ведь встречались главный фаворит квартета и явный аутсайдер. С другой стороны, добытые в матче с каталонцами очки давали грекам шансы решить вопросы относительно попадания в Лигу Европы в очном матче со "Спортингом". "Барселоне" же еще предстоит нелегкий выезд в Турин, и бороться в таком контексте за первое место им вряд ли хотелось.

Матч начался с вполне себе скоростных атак каталонцев, однако забить быстрый гол им не удалось, да и шансов на это у гостей практически не было. Сдержав стартовый натиск, хозяева неплохо огрызнулись: Эльабделлауи ворвался в штрафную с правого фланга, готов был уже Омар наносить удар, но в последний момент Умтити помешал ему это сделать. Через пять минут после розыгрыша углового Месси из пределов штрафной пробивал по воротам "Олимпиакоса", но голкипер гостей выручил свою команду.

К середине тайма каталонцы полностью контролировали ход матча, моменты возникали один за другим, но забить не удавалось. В одной из атак Месси взял на себя инициативу: обыграл аргентинец нескольких соперников, вошел в штрафную и пробил в дальний угол – вновь Прото спас греков. За десять минут до перерыва вновь Лионель оказался в центре внимания: подошел он исполнить штрафной, заработанный Луисом Суаресом вблизи чужих ворот, но и в этом эпизоде голкипер гостей справился.

Не форсировали каталонцы события с началом второй половины, вместо этого они подолгу перекатывали мяч в центре поля, где их практически на каждом участке прессинговал "Олимпиакос".  Только за полчаса до конца матча "Барселона" создала по-настоящему голевой момент: в контратаке каталонцев Луис Суарес, находясь на правом углу вратарской, выложил сферу Месси практически на пустые ворота, однако срезался мяч у Лео и пролетел рядом со штангой.

Прижали каталонцы хозяев к чужой штрафной, медленно перекатывая мяч, но желания забить у гостей с каждой минутой было все больше. Месси и Суарес поочередно брали игру на себя, пытаясь в одиночку сообразить гол, но защитники "Олимпиакоса" чуть ли не в последний момент их останавливали. За 10 минут до конца матча Луис вырвался один на один с голкипером хозяев, и, сблизившись с последним, отправил тому мяч за шиворот – перекладина спасает греков.

На 88-й минуте Месси мог решать исход матча, но его удар со штрафного пришелся практически по позиции Прото. Штурмовали каталонцы чужие ворота до самого финального свистка, но забить им так и не удалось. Вполне справедливый итог матча, за который, в первую очередь, нужно хвалить греков и их голкипера.

"Олимпиакос"  – "Барселона" – 0:0

"Олимпиакос": Прото, Фигейраш, Энгельс, Ботиа, Кутрис, Фортунис (Джурджевич, 84), Ромао, Тахцидис, Оджиджа-Офоэ (Жийе, 74), Карсела-Гонсалес (Пардо, 78), Эльабделлауи.

"Барселона": Тер Штеген, Маскерано, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Серджи Роберто (Деулофеу, 45), Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 62), Денис Суарес (Гомеш, 75), Месси, Луис Суарес.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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