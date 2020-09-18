Невен Суботич подписал контракт с турецким клубом

Центральный защитник Невен Суботич перешёл из "Униона" в "Денизлиспор", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия контракта 31-летнего футболиста с турками не разглашаются.

Сербский игрок наиболее известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию" в период с 2008 по 2018 год.

Суботич выступал за "Унион" с июля 2019 года, провёл 23 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Не пропустите: Защитник "Вольфсбурга" Тиссеран стал игроком "Фенербахче". | http://soccernews.ru