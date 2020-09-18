Невен Суботич подписал контракт с турецким клубом

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Невен Суботич подписал контракт с турецким клубом

Центральный защитник Невен Суботич перешёл из "Униона" в "Денизлиспор", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия контракта 31-летнего футболиста с турками не разглашаются. 

Сербский игрок наиболее известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию" в период с 2008 по 2018 год.

Суботич выступал за "Унион" с июля 2019 года, провёл 23 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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