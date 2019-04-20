Невероятная история ФК "Пирамидс", потрясшая Египет

Никого уже не удивляет «Манчестер Сити», раскидывающийся миллионами шейха Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна. Соседи «Манчестер Юнайтед» тоже пользуются услугами своего дубайского партнёра, а Саудовская Аравия спонсирует FIFA.

Слово «Катар» можно увидеть на футболке «Барселоны», он же продолжает вливать миллиарды в ПСЖ и планирует провести Чемпионат мира. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи не только состоит в правительстве Катара, но и является членом исполнительного комитета УЕФА.

Когда мы думаем про влияние нефтяных миллиардов, мы думаем про сильнейшие клубы в Лиге Чемпионов – где, как не здесь поднять узнаваемость своего бренда и построить новую империю? Но не только большие европейские лиги привлекает нефтяных магнатов.

В Египте, где футбол очень чтят и любят, вовсю шумит ФК «Пирамидс» – новоиспечённая команда с огромной финансовой поддержкой.

Началось всё в декабре 2017 года, когда саудовский миллиардер и (на то время) глава министерства спорта Турки Аль-Шейх был назначен почётным президентом египетского гранда «Аль-Ахли». Клуб испытывал большие финансовые трудности и нуждался в ресурсах Аль-Шейха, который якобы «был большим фанатом».

Это было волнительное время: были обнародованы планы относительно нового стадиона и дорогостоящих подписаний. Но довольно быстро отношения клуба и его президента испортились.

В результате постоянных несогласий относительно трансферных планов аргентинский тренер Рамон Диас отказался переходить в гранд, вместо этого ответив согласием на приглашение «Аль-Иттихада». Именно Аль-Шейха винили в этом фиаско, и тот в конце концов решил клуб покинуть.

Но клуб – это одно. Египет же его продолжал интересовать. Здесь он успел хорошо закрепился, и новообретённое влияние терять не хотелось. Через несколько недель он вернулся, и в планах у него была месть.

В июне 2018 года владелец середняка египетской премьер-лиги «Аль-Асиути» объявил о том, что клуб был продан Аль-Шейху. Его ждали большие перемены: базироваться он будет больше не в Бени-Суэйфе, а в Каире, а название он сменит на крайне банальное – «Пирамидс», с намёком на главную достопримечательность страны.

Аль-Шейх только расходился. В июле он перестал преследовать «Аль-Ахли» в суде и рассказал, что сосредоточит всё своё внимание на «Пирамидс», который «оставит свой след на египетском, арабском и мировом футболе».

Звёздные подписания

Как и ожидалось, с богатым владельцем команда стала тут же усиливаться звёздными подписаниями. Из «Замалека» (принципиальный соперник «Аль-Ахли») в «Пирамидс» перешли Али Габр и Ахмед Тавфик. Внимание скаутов было направлено на бразильскую Серию А. Первым южноамериканским гостем стал Кено из «Палмейрас» – он обошёлся в рекордные для Африки 10 млн. долларов. Вскоре за ним последовали соотечественники Карлос Эдуардо, Лукас Рибамар, Артур и Родригиньо.

Тренером стал Альберто Валентим, прославившийся благодаря своей работе в «Ботафого».

Но «медовый месяц» длился недолго: почти сразу Аль-Шейху чем-то не понравился Рибамар, которого тренеру поручили выкинуть из команды после всего двух матчей. Специалисту такие приказы свыше были не по душе, и он всё равно решил поставить бразильца на острие атаки. Тот сполна отблагодарил своего наставника, забив два гола. Но это Аль-Шейха волновало мало. В новом клубе неповиновение было неприемлемо, и Валентиму указали на выход, в то время как Рибамар отправился в саудовский «Ухуд».

Глава всея саудовского спорта, Аль-Шейх мог единолично решать, кто и куда переходил на его родине.

Скандалы, скандалы

Но скандал с бразильским дуэтом – это только начало. С тех пор миллиардер дважды грозился продать клуб, который продолжал менять игроков и тренеров, как перчатки. После Валентима тут проработало уже два тренера – Рикардо Лавольпе и Хоссам Хассан, и оба были уволены.

Сам же Аль-Шейх основал новый телеканал, который транслирует английский и испанский футбол вдобавок к матчам «Пирамидс». Его ведущими стали экс-нападающий «Тоттенхэма» Мидо и многие приглашённые звёзды, среди которых такие громкие имена, как Роналдиньо, Джон Терри, Роберто Карлос и Робби Кин.

Несмотря на многие трудности, Аль-Шейху удалось встряхнуть весь египетский футбол, который давно нуждался в новом спонсоре и интриге. Помогла и отмена запрета на посещение стадионов после трагический резни в Порт-Саиде.

Махмуд Аль-Асиути, продавший «Аль-Асиути» новому владельцу, заявил, что эффект «Пирамиды» оказали положительный. Но далеко не все с ним согласны. Аль-Шейх и «Аль-Ахли» не раз скандалили: саудовскому бизнесмену кажется, что в лиге всё внимание сосредотачивается на более традиционных противостояниях. Сейчас первое и второе место в ЕПЛ занимают «Замалек» и «Аль-Ахли», которые провели на две игры меньше, чем «Пирамидс», занимающая третью строчку. Сыграть с ними так и не получилось из-за проблем с расписанием, связанных с кубковыми противостояниями. «Пирамидс» в бешенстве от такой ситуации, и уже грозился подать жалобу в ФИФА.

Матч между «Аль-Ахли» и «Пирамидс» был отложен из-за этого скандала. Многие и вовсе требуют отменить лигу, чей сезон не успеет закончиться к началу Кубка Африканских наций в июне. Напомним, что он пройдёт именно в Египте.

Судейство – ещё одна причина для недовольства. «Пирамидс» даже пригласил иностранных судей, среди которых числился Данило Груич, входивший в судейскую бригаду Милорада Мажича на финале ЛЧ-2018 в Киеве.

По словам Аль-Шейха, его «Пирамидс» потребуется «от трёх до пяти» лет на то, чтобы стать серьёзным претендентом на чемпионство. И поможет им в этом Рамон Диас – человек, который ненароком и заварил всю эту кашу.

Сложно сказать, насколько хватит терпения Аль-Шейха, но пока эксперимент продолжается – к недовольству многих. Это ещё один пример того, как деньги правят современным футболом. Сейчас Египет, а потом – кто знает.

Юрий Сергеев

