Невероятная история футбола: День, когда выиграть матч мог только гол в свои ворота

Вообще, футбол – игра довольно простая и понятная. Положи мяч в сетку врага больше раз, чем он положит в твою собственную – вот и всё. Но иногда видимая простота теряется в самый разгар лиги или важного турнира. Иногда всё усложняет бюрократия – вечный враг всего прекрасного.

В последние минуты отборочного матча на Карибский кубок 1994 года случилось что-то очень странное. Барбадос и Гренада показали мастер-класс, доведя матч до интригующих последних минут. Но так получилось, что решать всё для одной команд мог не гол в ворота врага, а в свои собственные.

Место действия было более чем приятным: изумительные по красоте острова Барбадоса, столица Бриджтаун… кто бы мог подумать, что здесь состоится один из страннейших матчей в истории футбола.

Карибский кубок – на мундиаль, и особого интереса нейтральных зрителей не вызывал, однако многие маленькие нации с нетерпением ждали нового розыгрыша. Нидерландские Антильские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Каймановы острова… здесь тоже хотят переживать за своих кумиров. До появления Лиги наций КОНКАКАФ это был единственный такой шанс дать бой своим соседям.

Барбадос и Гренада относились к квалификации 1994 года очень серьёзно: это был реальный шанс пройти в финальную стадию турнира, которая должна была пройти в Тринидаде и Тобаго. Шанс доказать другим карибским странам, кто сильнее, и даже противостоять сборным намного сильнее. Обе команды, попавшие в группу с Пуэрто-Рико, надеялись на успех. И относительно равная группа гарантировала зрителям захватывающее и непредсказуемое зрелище.

Каждая команда встречалась с соперником только один раз, и все три матча проходили в пределах пяти дней в самом конце января. В Бриджтауне хозяева начали с унизительного поражения, проиграв матч пуэрториканцам с минимальным счётом. Спустя два дня тем бой дала Гренада, и игра закончилась безголевой ничьёй.

Сейчас понятно, что амбициозные организаторы – Карибский футбольный союз – должны были воспринимать ничьи в данном случае так же, как обычно, но они придумали кое-что своё. По их мнению, кто-то был обязан выиграть в каждом матче. В дополнительное время действовало правило золотого мяча, ну а потом серия пенальти, если никто не отличится. Вроде бы нормально… кроме одного момента.

Когда Гренада забила в дополнительное время, она сразу выиграла, в результате чего в группе стало очень тесно. Дело в том, что официально матч закончился со счётом 2:0, а не 1:0 ноль по той причине, что организаторы постановили «золотой» гол считать за два. Логика? Якобы для того, чтобы усилить важность таких мячей в последние минуты и наградить команды за триумф в сложном противостоянии. Это странное правило долго не прожило – во многом из-за того, что случилось дальше.

Скоро должен был состояться последний матч, и Барбадос находился в самом низу группы. Но у них были шансы – именно потому что турнир был такой странный. Если бы правила бы стандартные, всё было бы предрешено, а Пуэрто-Рико могла надеяться на квалификацию. Но из-за поражения в дополнительное время всё было перечёркнуто. Если Барбадос выиграет, забив более двух голов, то он пройдёт. А если победит Гренада – или Барбадос забьёт только один – то торжествовать будут гренадцы.

Чётко понимая свою задачу, барбадосцы сразу принялись атаковать, и довольно быстро вели со счётом 2:0. Вот и всё, перед ними открылся путь в финал. Но один пропущенный гол, и надеждам конец.

Игра затянулась, и гренадцы стали подходить к штрафной соперника. На 83-й минуте они отыграли мяч. Теперь они проходили вперёд.

Барбадос стал нервничать, понимая, что времени оставалось немного. Они напирали, но оборона соперника не поддавалась. Пришло время для новой тактики.

Учитывая железобетонную оборону противника, на гол было мало надежд. Было два шанса: отчаянно идти вперёд и дальше, или воспользоваться странным золотым правилом. В дополнительное время один гол считался за два, и барбадосцы это помнили. Вывод: гораздо лучше принять участие в дополнительном времени. Но как этого добиться? Забив в свои ворота!

На 87-й минуте команда отчаялась забить традиционным способом, и защитник Терри Сили и голкипер Хорас Стаут решили взять своё в свои руки. Они стали обмениваться пасами, как бы растягивая время, и спустя некоторое время Сили отправил мяч мимо своего вратаря, сравняв счёт для своих соперников. 2:2 – гарантия дополнительное времени и шанс на смертельный золотой гол.

При это всём это был не самый странный момент матча! Всё-таки оставалось ещё несколько минут основного времени, и ещё один мяч в ворота Стаута гарантировал окончательное и бесповоротное поражение для Барбадоса. Но один гол – любой гол – гарантировал триумф Гренады.

Только вдумайтесь: победа Гренады гарантировала проход дальше – как и поражение с отрывом в один мяч. Можно было атаковать либо врага, либо… себя. Хуже всего ничья – это 30 дополнительных минут для Барбадоса.

Оставалось несколько минут, и Гренада без разбора стала лупить по всем сторонам. Барбадос должен был отстоять и свои, и чужие ворота – и никак иначе. Невозможно было понять, кто кого атакует или защищает.

Вышеупомянутый Сили разместился рядом с голкипером Гренады, отчаянно пытаясь защитить ворота противника. И получилось: Гренада никому не забила. Офигевших зрителей ждало ещё более безумное дополнительное время. Организаторы давно глушили валерьянку.

Пройдёт четыре минуты, и Барбадос забьёт свой мяч (в ворота соперника) благодаря усилиям Торна. И счёт сразу поменялся с 2:2 на 4:2. Трибуны и радовались, и смеялись, и неловко переминались с ноги на ногу, не очень-то гордясь такой скандальной победой.

Гренадцы же испытывали смесь эмоций: унижение, разочарование, злость. Они не виноваты, что их поместили в такую фарсовую ситуацию.

Тренер Гренады Джеймс Кларксон был, понятное дело, сердит: «Я чувствую себя обманутым. Человек, который придумал эти правила, должен в дурдоме сидеть. Не должен матч проходить с таким хаосом на поле; мои игроки даже не знали, в какую сторону начинать атаку – по направлению к чужим или своим воротам. Я такого никогда не видел. В футболе надо сопернику забивать, а не за соперника».

Правительство Барбадоса никого не наказало и не оштрафовало – им было главное замять скандал. Их команда не то чтобы нарушала правила, она просто использовала их себе на пользу. Они не виноваты, что такими были правила, хоть они и выбрали весьма неортодоксальные методы достижения успеха. Правило про двойной золотой гол действовало на пяти матчах квалификации, и после 1994 года нигде не применялись.

Через несколько месяцев после Барбадос уже был в Тринидаде и Тобаго. Что-то извлечь из победы не получилось: ничьи с Доминикой и Гваделупой означали, что Барбадос займёт третье место в группе.

Тут уже никакого дополнительное времени не было – как и золотых голов.

Юрий Сергеев

